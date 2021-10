Hallan muertos a expareja de estudiantes latinos detrás de una escuela: [Foto]

Autoridades de Carolina del Norte investigan la muerte de dos jóvenes latinos, cuyos cuerpos fueron hallados detrás de la escuela primaria Don Steed, dentro de un automóvil, en Hoke.

Los primeros informes de las autoridades señalan que los adolescentes, identificados como Britany Carolina Muñoz Ramírez y Ailton Sebastián Tirado-Martínez, fueron descubiertos sin vida en el vehículo, en lo que han catalogado por ahora como una muerte misteriosa.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde se aseguró que los jóvenes fallecidos, quienes cursaban sus últimos grados de escuela secundaria, habían sido pareja, pero tras terminar con su relación, seguían sosteniendo una amistad cercana.

Ex-teenage couple mysteriously found dead behind North Carolina school https://t.co/HRxNptYcz1 pic.twitter.com/vXtpgDr97Q — New York Post (@nypost) October 26, 2021

El citado medio agregó que el hallazgo de los cadáveres de los jóvenes, quienes eran alumnos de grado 11 de la escuela secundaria del condado de Hokese, se produjo el domingo.

El sitio WRAL, que también reseñó la noticia, aseguró que la policía sigue adelante con las pesquizas, pero por ahora no se sospecha que haya habido manos criminales.

Familiares de los jovencitos, citados por WRAL, describieron a la pareja de exnovios como muy buenos amigos, y mencionaron que solían salir juntos tras terminar con su noviazgo.

Leonardo Jiménez, quien se identificó como uno de los mejores amigos del joven muerto, se declaró consternado con la noticia y mencionó que siempre vio al adolescente como un modelo a seguir.

“Siempre lo vi como un hermano… Quería ser como él. Me dejé crecer el cabello para que fuera como él porque tenía rizos. Siempre quise rizos”, dijo el chico.





Por su parte, otra adolescente identificada como Yenifer Luna Luna describió a Britany Carolina como una estudiante que “siempre estaba sonriendo”.

Debra Dowless, superintendente de las escuelas del condado de Hoke, hizo referencia a las muertes de los estudiantes, a través de un mensaje compartido en Facebook.

“Las Escuelas del Condado de Hoke se unen a nuestra comunidad para lamentar la pérdida de dos de nuestros estudiantes, Britany Carolina Munoz Ramirez y Ailton Sebastian Tirado-Martinez, quienes fallecieron el domingo por la mañana temprano”, dijo Dowless, quien no dio detalles sobre la causa de muerte de los jóvenes que siguen siendo materia de investigación.

Las escuelas del condado agregaron: “Lidiar con esta tragedia llevará tiempo, y estaremos aquí para cada estudiante, cada familia y cada miembro del personal y continuaremos brindando el apoyo necesario”.