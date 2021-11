¿Cuántos años estará en prisión Gypsy Rose, la joven que forzó el asesinato de su madre?

Los espectadores de la serie de Hulu, The Act, sobre Gypsy Rose Blanchard y Dee Dee Blanchard, están familiarizados con la horrible situación en la que Gypsy creció, junto con el brutal apuñalamiento que sufrió Dee Dee. Gypsy Rose y su novio Nicholas Godejohn fueron a la cárcel por el asesinato. Pero, ¿cuánto tiempo estarán en la cárcel y cuándo serán liberados? Siga leyendo para conocer más detalles.

Cuando el cuerpo de Dee Dee fue encontrado apuñalado en 2015, la policía al principio pensó que Gypsy Rose había sido secuestrada. Más tarde se dieron cuenta de que Gypsy había estado involucrada en un complot con su novio para matar a Dee Dee. Gypsy creía que era la única forma en que podía liberarse de su madre, quien la había torturado durante la mayor parte de su vida. Gypsy era una niña perfectamente sana, pero su madre se inventó que tenía muchas enfermedades y la obligaba a estar en silla de ruedas con un tubo de alimentación.

Gypsy Blanchard se declaró culpable de asesinato en segundo grado en 2016. Fue sentenciada a 10 años de prisión por el asesinato de Dee Dee Blanchard. Esta fue la sentencia mínima por asesinato en segundo grado. En el momento en que se declaró culpable, ya había cumplido un año en la cárcel del condado de Greene, según informó Springfield News-Leader. Entonces, en 2016, le quedaban ocho años y medio en su sentencia. Gypsy Blanchard es elegible para libertad condicional en tres años: 2024. Será elegible para libertad condicional cuando tenga 32 años. Eso significa que le quedan un poco menos de tres años en prisión.

Gypsy está aprovechando su vida en la cárcel

Una entrevista de 2018 con su madrastra, Kristy Blanchard, reveló que Gypsy estaba aprendiendo en prisión. Justo un mes antes de que se publicara The Act en Hulu, su madrastra confirmó que Gypsy lo estaba haciendo “realmente bien” y que asistía a clases, aprendía fotografía y tenía un trabajo.





Mientras tanto, Nicholas Godejohn fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua. Nick ha dicho que él y Gypsy decidieron matar a Dee Dee porque era el único escenario que podían imaginar en el que Dee Dee no manipularía y convencería a las autoridades para que volvieran a poner a Gypsy bajo su control, según informó Vanity Fair.

Ozarks First informó que Nick dijo sobre el asesinato: “Ella sentía que era un camino muy duro y necesitaba que alguien la entendiera lo suficiente como para estar dispuesto a arriesgar su vida por ella”. Godejohn dijo que era consciente que Gypsy podría haberlo estado usando, pero sintió que tenía amor real hacia ella.

Su novio Nicholas Godejohn dijo que fue manipulado

Godejohn dijo en 2018: “Ojalá hubiera sabido que era más manipulación que amor porque si hubiera sabido eso, probablemente no estaría en la situación en la que estoy. Tal vez me arrepienta de poner todo mi corazón allí, pero no me arrepiento de nada porque me ha hecho una persona más fuerte. Como siempre dicen, sin dolor no hay ganancia”.

También dijo que siempre amaría a Gypsy. “Es posible que me hayas traicionado y me hayas dado la espalda, pero eso no va a impedir que te ame. Siempre te amaré, quieras aceptarlo o no”.

En febrero de 2019, Godejohn fue condenado a cadena perpetua. Tenía 29 años en el momento de la sentencia. Se le negó una moción para un nuevo juicio y un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado. También fue declarado culpable de acción criminal armada y sentenciado a 25 años simultáneos de prisión.