Trabajadoras de guardería, aterrorizaron a niños con máscaras de Halloween [VIDEO]

Luego de que se hiciera viral en redes sociales un video en el que varios profesores de una guardería en Misisipi, Estados Unidos, asustaran a varios de niños utilizando mascaras diabólicas de Halloween, estos han sido removidos de su empleo y ahora los cuatro ex empleados se enfrentan a cargos por abuso infantil. Puede ver el video a lo largo de este artículo.

El lunes pasado, la Oficina del Shérif del Condado de Monroe y los fiscales “se reunieron con los padres de los niños involucrados en el incidente en el Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil Lil’ Blessings, ubicado en Hamilton, Mississippi, y les informaron sobre los posibles cargos penales que la ley les permitiría presentar”.

Un comunicado de prensa de la oficina del alguacil dice: “Admito que fue muy difícil ver estos videos”, escribió el alguacil Kevin Crook en las redes sociales sobre el incidente. “Me revolvió el estómago pensar en el terror que estaban soportando esos niños”.

En el video, se aprecia como los infantes lloran y gritan de miedo al ver a uno de sus cuidadores usando una máscara parecida a la del villano de “Scream”, quien se les acerca y les grita. Cuando los niños huyen aterrorizados, el enmascarado los persigue por toda la habitación, informó El New York Post.

Según documentos judiciales, los incidentes ocurrieron a mediados de septiembre y principios de octubre del presente año, y por el hecho, Sierra McCandless, de 21 años, Oci-Anna Kilburn, de 28 años, Jennifer Newman, de 25 años, y Misty Shyenne Mills, de 28 años, enfrentan cada una tres cargos de abuso infantil.

Una quinta mujer, que fue testigo de la angustiante escena, Traci Hutson, también enfrenta cargos menores por no denunciar el abuso de sus compañeros de trabajo en contra de los menores, informó Semana.

Cabe señalar que desde la oficina del alguacil no se especificó cuál de las funcionarias de la guardería fue quien utilizó la máscara para asustar a los párvulos.

Una de las otras mujeres acusadas, Jennifer Kayla Newman, que afirmó haber filmado los videos, compartió una larga respuesta en Facebook, diciendo que grabó los incidentes no porque pensara que eran divertidos, sino porque estaba tratando de mostrárselos a sus padres y compañeros de trabajo.

“Hace un par de semanas, unas trabajadoras en la guardería compraron máscaras de Halloween para asustar a los niños, lo hicieron y nunca lo grabé en video”, dijo.

La trabajadora de la guardería continuó afirmando que su idea de grabar provino de ‘tirones de orejas’ anteriores que les dieron a sus compañeras de trabajo. “Cuando escuché que lo iba a hacer de nuevo, grabé para obtener la prueba y luego se envió el video a los padres para mostrarles cómo se le trataba a su hijo”, escribió la mujer.

“No grabé esto por mierda y risitas. No fue divertido para mí. No me divertí con esto. La que grita en las caras de los niños NO soy yo. La que está al lado de la chica que grita NO soy yo. Esa risa en el video NO soy yo”, dijo Newman en Facebook.

En la declaración que publicó en su cuenta de Facebook se lee:

He contemplado hacer este post porque sé que no necesito dar explicaciones a nadie. PERO, ya que quieren hacerme viral antes de saber lo que realmente sucedió, aquí voy.

Hace un par de semanas unas niñas de la guardería compraron máscaras de Halloween para asustar a los niños, lo hicieron y nunca lo conseguí en video. Los niños estaban aterrorizados, pero sabía que si le decía al dueño, sería un tirón de orejas para ellos, ya que me había quejado de otras cosas en el pasado y nunca se hizo nada. Entonces, cuando escuché que lo iba a hacer de nuevo, grabé para obtener la prueba y luego envié el video a los padres para mostrarles cómo estaban tratando a sus hijos. No grabé esto por mierda y risitas.

No fue divertido para mí. No me divertí con esto. El que grita en las caras de los niños NO soy yo. El que está al lado de la chica que grita NO soy yo. Ese que se ríe en el video NO soy yo. Para los que saben quién soy y cómo me veo saben que no aparezco en los videos. Ahora estoy obteniendo la prueba que necesitaba para ayudar a sacar a esas personas de esa guardería y alejarlas de esos niños.

¿Llamar a la policía? No habría hecho ningún bien. Una vez que los policías fueran allí, ¿qué iban a hacer? Arresto sin ninguna prueba. Las cámaras de esa guardería no graban, por lo que no había vuelta atrás y verificación.

¿Qué tal si van a compartir esta publicación ya que quieren criticarme? No tengo nada que ocultar. Hice lo que pensé que era mejor en ese momento. TAL VEZ, no lo manejé al 100 por ciento como debería haberlo hecho, pero mis intenciones eran buenas. Quería que fuera consciente y que me cuidaran. Di lo que quieras. Sé la verdad, varias personas que conozco personalmente saben que yo no haría algo como esto, y Dios sabe la verdad. La verdad siempre saldrá a la luz y todas las personas que me han golpeado y me han enviado amenazas de muerte vean que NO FUI YO, espero que se sientan muy mal. Porque si no fuera por mí y otro compañero de trabajo, esto probablemente también habría sucedido mañana.