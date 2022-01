Misterioso hombre robó dos bancos en Texas: ‘Granddaddy Bandit’

El FBI se encuentra tras la pista de un hombre apodado el “Grandaddy Bandit” después de ser acusado de haber perpetrado dos robos a unas sucursales bancarias en Houston. Las autoridades dicen que el hombre no identificado robó dos bancos en enero de 2022 y no ha sido localizado. El sospechoso mostró una pistola escondida a los cajeros del banco en ambos robos y robó una cantidad no revelada de dinero, dijo la oficina del FBI en Houston en un comunicado de prensa del 24 de enero.

“La Fuerza de Tareas contra Delitos Violentos del FBI busca la ayuda del público para identificar y ubicar a un sospechoso armado apodado como el ‘Grandaddy Bandit’ que atacó dos bancos de Houston el viernes 21 de enero de 2022. Crime Stoppers of Houston ofrece una recompensa de hasta $5,000 por información que conduzca a la identificación y arresto del sospechoso”, dijo el FBI Houston en un comunicado.

De acuerdo con el FBI, “los testigos describen al ‘Granddaddy Bandit’ como un hombre blanco, de aproximadamente 5’9” o 6’0 “de altura, de entre 50 y 60 años, con una contextura corporal de mediana a robusta. Llevaba una gorra negra estilo béisbol con el logotipo de Texas Tech University en el frente, una camisa de manga larga negra u oscura, una máscara facial estilo COVID y pantalones oscuros. Él fue visto por última vez conduciendo una camioneta Ford F-150 negra de cabina simple”.

El FBI agregó: “Crime Stoppers puede pagar hasta $5,000 por información que conduzca a la identificación, acusación y/o arresto del sospechoso en este caso. La información se puede reportar llamando al 713-222-TIPS (8477), se puede enviar un reporte en línea en www.crime-stoppers.org o a través de la aplicación móvil de Crime Stoppers. Solo las pistas y llamadas DIRECTAS a Crime Stoppers son anónimas y elegibles para una recompensa en efectivo”.

El primer robo ocurrió en una sucursal de Chase Bank el viernes 21 de enero de 2022, según el FBI

Según el FBI, el primer robo a un banco ocurrió en el Chase Bank en 12017 Northwest Freeway durante el viernes 21 de enero de 2022, alrededor de las 2:15 PM. El FBI dijo que el hombre apodado como el “Grandaddy Bandit” ingresó al banco con una mochila negra.

“Caminó hacia una estación de caja, le mostró al cajero una pistola oculta y exigió dinero en efectivo. El cajero no tenía acceso al dinero y el sospechoso se fue con las manos vacías”, dijo el FBI.

El segundo robo tuvo lugar en una sucursal de Capital One Bank horas después, dijo el FBI

El segundo robo a un banco ocurrió el mismo día alrededor de las 3:45 p.m. en el Capital One Bank ubicado en 1520 Studemont Street, dijo el FBI. El “Granddaddy Bandit” se acercó al mostrador del cajero y le dijo al cajero que estaba cometiendo un robo al banco, dijo el FBI.

Según el FBI, el sospechoso le mostró al cajero una pistola que había escondido en su mochila. El cajero cumplió y el sospechoso salió corriendo del banco con una cantidad de dinero no revelada, dijo el FBI en su comunicado de prensa. Él abandonó el lugar en una camioneta doble cabina.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.