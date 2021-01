Gorilas del zoológico de San Diego dan positivo por COVID-19: ¿Cómo se contagiaron?

Dos gorilas que viven en cautiverio en el zoológico de San Diego dieron positivo por COVID-19. Además, hay un tercer gorila que parece tener síntomas de coronavirus a pesar de que aún no le realizaron los estudios pertinentes. La noticia fue confirmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, en una conferencia que brindó a través de Internet.

Los gorilas contagiados son miembros de la Gorilla Troop en el Zoológico Safari Park de San Diego, California. El zoológico emitió un comunicado en el que especificó que los animales comenzaron a toser de un modo anormal el pasado miércoles 6 de enero.

Members of our gorilla troop tested positive for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Aside from some congestion and coughing, the gorillas are doing well and we are hopeful for a full recovery. Read the full update: https://t.co/HIezWKBFxG pic.twitter.com/MAkPYPzxWP

A partir de ese síntoma, los veterinarios ordenaron realizarles un hisopado para determinar si tenían coronavirus. Los estudios estuvieron a cargo del Sistema de Laboratorio de Salud Animal y Seguridad Alimentaria de California (CA HFS, por sus siglas en inglés). Los resultados dieron positivo en dos de ellos.

El 8 de enero, dos días después de que los primates registraran los primeros síntomas, estuvieron los resultados preliminares de los tests PCR. Este lunes 11 de enero, los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios (NVSL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de EEUU confirmaron los resultados preliminares acerca de la presencia del virus en los gorilas.

Lisa Peterson, directora ejecutiva del zoológico de San Diego, explicó que los gorilas se habrían contagiado de COVID-19 como consecuencia del contacto estrecho con un cuidador asintomático.

“Aparte de un poco de congestión y tos, los gorilas están se encuentran bien (…) La tropa permanece junta en cuarentena y está comiendo y bebiendo. Tenemos la esperanza de una recuperación completa”, explicó Lisa Peterson.

“Durante casi un año, los miembros de nuestro equipo han estado trabajando incansablemente, con la máxima determinación para proteger a los demás y a la vida silvestre bajo nuestro cuidado de este virus altamente contagioso. La seguridad de nuestro personal y la vida silvestre bajo nuestro cuidado sigue siendo nuestra prioridad número uno”, agregó la directora del zoológico de San Diego.

Veterinarios del zoológico seguirán de cerca la evolución de los primates. De momento se desconoce qué consecuencias podría traer la enfermedad para el físico de los gorilas. Si bien la comunidad científica ya había asumido la posibilidad de que los primates no humanos contraigan el virus, este sería el primer caso de contagio natural de un ser humano a un simio.

La confirmación de que dos gorilas del zoológico de San Diego tienen coronavirus se da en un contexto sumamente complejo para California.

El Estado superó este lunes los 30 mil casos positivos por COVID-19, sin duda una cifra alarmante que obliga a extremar los cuidados.

El pasado fin de semana murieron 1.163 personas como consecuencia de la enfermedad. Se trata de una cifra récord para la región.

