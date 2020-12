Revelador informe de Google: ¿Cuáles fueron las tendencias de búsqueda en 2020?

El 2020 será recordado como un año atípico para la humanidad. La pandemia del coronavirus alteró por completo las vidas de la población mundial. También modificó parámetros y conductas de los usuarios de Internet. Prueba de ello son las búsquedas de Google.

El famoso buscador publicó el ranking de los términos más buscados en 2020 a nivel global. En ese listado se aprecia la incidencia de la pandemia en las vidas de los usuarios.

Las tendencias, en líneas generales, están directa o indirectamente vinculadas con el virus que azota al mundo.

Como era de esperarse, la pandemia y las elecciones presidenciales, en las que Joe Biden se impuso ante Donald Trump, ocuparon los primeros puestos de las tendencias en los Estados Unidos.

Los términos de búsqueda “coronavirus” y “resultado de las elecciones” dan muestras de los puntos de interés de los habitantes del país del norte.

Es evidente que el incremento en la búsqueda del resultado de los comicios estuvo propiciado por la demora en la publicación de los resultados finales. Las artimañas mediáticas de Trump para diferir el triunfo de Biden influyeron en ese sentido.

El buscador Google discriminó su ranking de búsquedas de los usuarios en diferentes categorías. Noticias, actores, películas, atletas, muertos y algunas más.

En los Estados Unidos, entre la categoría “Noticias”, destacan las búsquedas orientadas a obtener información sobre cheques de estímulo a los ciudadanos de ese país. Medida aprobada en marzo por el Congreso. Donald Trump destinó un total estimativo de 2.2 billones de dólares para ayudar a los estadounidenses afectados por el confinamiento.

El “Huracán Laura” también estuvo al tope de la categoría “Noticias”. Se trató de una tormenta de categoría 4 que provocó miles de muertes y destrucciones devastadoras en Louisiana y Texas. Ocurrió en la primera quincena del mes de agosto.

La cuenta oficial de Google en inglés acompañó esta publicación con un video que aporta un dato revelador.

In times of uncertainty, people seek understanding and meaning. 2020 was a year of deep questioning, as the world searched "why" more than ever, according to Google Trends. Explore more trends from the year at https://t.co/JdD6lj4ru9#YearInSearch pic.twitter.com/wAfuARB3u9

— Google (@Google) December 9, 2020