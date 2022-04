Reportan como desaparecido a un escritor chileno en Ucrania: Gonzalo Lira

Gonzalo Lira, un autor estadounidense en Ucrania, ha sido reportado como desaparecido por familiares y amigos. El estado de Lira se ha vuelto viral en las redes sociales luego de su reciente desaparición, y CNN Chile ha confirmado que se desconoce su paradero.

CNN Chile informó que está desaparecido desde el 15 de abril

CNN Chile reportó el 18 de abril que los familiares de Lira no habían sabido nada de él desde el 15 de abril. El informe de CNN Chile lo describió como un autor y director de cine que actualmente vive en Kharkiv.

Lira tiene un canal de YouTube con 143.000 suscriptores, en el que solía compartir sus puntos de vista sobre la invasión rusa de Ucrania. Sus cuentas en las redes sociales se habían vuelto polémicas en las últimas semanas. Los últimos tuits de Lira fueron críticos con Ucrania y varios medios de comunicación. En un tuit fijado, enumeró a los periodistas que, según él, fueron víctimas del “régimen de Zelensky” y escribió: “Si no ha sabido nada de mí en 12 horas o más, ponga mi nombre en esta lista”.

Eva Karene Bartlett, otra periodista independiente, escribió en Facebook: “Lamento mucho decir que no tengo noticias de Gonzalo Lira desde la mañana del 15 de abril. El 16 de abril, alrededor de las 10 AM, le mandé un mensaje preguntando cómo estaba. Normalmente lee y responde muy rápido. Él no lo ha leído”.

Ella teorizó que él estaba escondido o capturado.

Se suponía que Lira iba a aparecer en una entrevista con MoatsTV el 17 de abril, pero faltó a la cita y no pudo ser contactado, informó CNN Chile. George Galloway de Moats TV confirmó en su canal que Lira no se había presentado a su aparición programada.

Lira informó sobre temas financieros y de citas antes de la invasión

En marzo de 2022, The Daily Beast publicó un artículo muy crítico con Lira. En el artículo, informaron que era un estadounidense que había estado viviendo en Kharkiv durante años y estaba en Kiev cuando comenzó la invasión rusa. Lira dijo que estaba tratando de informar sobre lo que estaba sucediendo desde el terreno y ser “lo más equilibrado y preciso posible”. The Daily Beast informó que sus informes a veces consistían en “afirmaciones descabelladas” que tendían a ponerse del lado de Rusia más que de Ucrania.

Manoel Horta Ribeiro, investigador de la École polytechnique fédérale de Lausanne de Suiza, le dijo a Daily Beast que antes de la invasión, Lira se enfocaba en dar consejos sobre citas y relaciones bajo el seudónimo de “Coach Red Pill”.

George Michael, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de Westfield, le dijo a Daily Beast que gran parte de los informes de Lira se centraron más en la educación financiera antes de la invasión.

Business Insider tiene un perfil para Lira, que lo incluye como residente anterior en Burbank, California. Lira solía informar con frecuencia para Business Insider sobre temas financieros, incluido un artículo en septiembre de 2010 sobre la hiperinflación y una historia en octubre de 2010 sobre la “próxima anarquía de la clase media”.

Según CNN Chile, Lira escribió varias novelas, entre ellas “Acróbata”, “Contrapartes”, “Operación Providencia” y “Doble Salto”.

Una biografía de Lira en Amazon, escrita por Kirkus Reviews, se refiere a él como un graduado de Dartmouth que nació en Chile. La biografía dice que recibió un “anticipo de un millón de dólares” por su libro “Contrapartes”, publicado en 1997.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.