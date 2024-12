Latina practicaba odontología sin licencia en la cocina de su casa

Un hecho que parece no cree ha dejado a más de uno con la boca abierta, luego de que las autoridades policiales arrestaran a una mujer de origen latino radicada en Hempstead, Long Island, quien se dedicaba a realizar procedimientos dentales clandestinos, de acuerdo con New York Post.

La mujer, identificada como Gladys Serrano de 70 años de edad, fue sorprendida por la policía local, realizando de manera clandestina procedimientos odontológicos en la cocina de su casa, lugar en donde había adaptado un consultorio dental ilícito, sin licencia alguna, en donde realizaba extracciones de muelas y otros procedimientos dentales. Su apartamento ubicado Greenwich Street en Hempstead, era de una sola habitación.

De acuerdo con la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne Donnelly, esta aseguró que Gladys Serrano, quien en un principio se declaró inocente, enfrenta un cargo de ejercer una profesión sin autorización, después de que presuntamente extrajera cinco dientes a una víctima y le cobrara cerca de $2,000 dólares por el procedimiento, según Univision.

La víctima dijo que iba por una extracción de un solo diente, pero que Gladys Serrano supuestamente le extrajo cinco dientes, por lo cual, le dieron toallas de papel para absorber toda la sangre y le indicaron que se lavara la boca con agua salada, según la oficina del fiscal de distrito, citado por Independet. Además, la paciente dijo que el consultorio improvisado, tenía una cortina colgando que dividía la cocina del resto del apartamento.

A raíz de esto, la policía llegó hasta dicha clínica, en donde realizaron el allanamiento correspondiente a la propiedad, encontrándose con sillón dental en la cocina de la casa, cajones llenos de instrumentos dentales, moldes de impresión, herramientas de extracción, raspadores de sarro, frascos vencidos de medicamentos procedentes de Colombia y El Salvador, cápsulas de amoxicilina, Relaflex y lidocaína y agujas dentales usadas.

“Ejercer la odontología sin la debida autorización plantea un riesgo increíblemente grave para la salud y la seguridad públicas. La presunta operación domiciliaria de este acusado puso en peligro el bienestar de al menos una persona que necesitaba atención dental. Es una calle muy peligrosa por la que caminaba. Si infectas a alguien al usar una de estas herramientas en su boca, podrías matarlo”, dijo Anne T. Donnelly.

En cuanto a Gladys Serrano ella no cumplía con ninguna norma sanitaria ni regulaciones profesionales requeridas para el ejercicio de la odontología, aunque se cree que la mujer se formó en El Salvador. De igual manera, la búsqueda de registros no arrojó ninguna persona con licencia para ejercer la odontología en el estado de Nueva York con el nombre de Gladys Serrano, según The New York Post.

Actualmente, Gladys Serrano, deberá volver a comparecer ante el tribunal el 8 de enero de 2025 y de ser hallada culpable podría pasar hasta cuatro años tras las rejas.

En el comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nassau se lee:

Gladys Serrano, de Hempstead, fue acusada el 10 de diciembre del 2024 de ejercer la odontología en la cocina de su apartamento sin licencia. Una orden de allanamiento ejecutada por la Fiscalía del Condado de Nassau en su residencia descubrió una cortina colgada en la cocina y una silla para pacientes colocada cerca de un fregadero, con cajones llenos de instrumentos dentales que parecían estar usados, moldes de impresión, herramientas de extracción, raspadores de sarro y un recipiente grande que contenía lo que parecían ser numerosos frascos vacíos de medicamentos y agujas dentales usadas. Si cree que usted o alguien que conoce ha sido víctima de este acusado, comuníquese con la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Fiscal de Distrito del Condado de Nassau al 516-571-7756.

Cualquier otra persona que crea que puede haber sido víctima de Gladys Serrano debe llamar a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Fiscal de Distrito del Condado de Nassau al 516-571-7756.

