Giselle Diwag Esteban: ¿qué condena tuvo la asesina de Michelle Le?

Michele Le desapareció del Centro Médico Kaiser Permanente en Hayward, California, el 27 de mayo de 2011. Su cuerpo fue localizado en septiembre de 2011.

Aunque el cuerpo de Le no fue localizado de inmediato, los investigadores dijeron al principio de la investigación que las pruebas apuntaban a un homicidio. La evidencia incluyó un examen forense de su automóvil y el estacionamiento, así como evidencia en video del garaje.

Giselle Diwag Esteban fue nombrada como sospechosa en junio de 2011 y luego fue condenada por el asesinato de Le, que era su ex amiga.

Giselle Diwag Esteban fue condenada a una sentencia que iba de los 25 años a cadena perpetua

Esteban y Le asistieron juntos a la escuela secundaria en San Diego, California, y los registros de teléfonos celulares mostraron que sus teléfonos celulares “viajaron por un camino similar” después de la desaparición de Le.

Esteban fue arrestada el 7 de septiembre de 2011 y acusada del asesinato de Le, aunque aún no se había localizado su cuerpo. Las autoridades en ese momento dijeron que había pruebas suficientes para condenar a Esteban.

La evidencia vino en forma de ADN en manchas de sangre encontradas en el auto de Le y en el zapato de Esteban, así como un video de seguridad que confirma la presencia de Esteban en el área donde Le desapareció.

Esteban se declaró inocente. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado el 29 de octubre de 2012 y condenada a una sentencia que iba de los 25 años a cadena perpetua.

Un juez le dijo a Esteban que nunca podría ser puesta en libertad condicional

It was a truly puzzling mystery, what happened to Michelle…

Friday on #Dateline at 9/8c. pic.twitter.com/1v6sHa3w8U — Dateline NBC (@DatelineNBC) July 9, 2020

Según Patch.com, durante la sentencia de Esteban, un juez le advirtió que nunca podría ser puesta en libertad condicional si no muestra remordimiento por el asesinato de su ex amiga.

El juez de la Corte Superior del Condado de Alameda, Jon Rolefson, dijo que nunca había visto ningún remordimiento en Esteban.

“Espero que algún día pueda desarrollar un sentimiento de remordimiento porque este fue un crimen con muchas víctimas”, dijo el juez, refiriéndose a la familia de Le.

Los fiscales argumentaron que Esteban asesinó a Le porque creía que Le tenía una relación con Scott Marasigan, quien era el padre de la hija de Esteban. Marasigan dijo que era amigo de Le, pero no pudo convencer a Esteban de que ya no tenía una relación sentimental con Le.

Durante el juicio, se mostraron mensajes de texto reveladores enviados a Marasigan por Esteban que incluían muchas amenazas de muerte a Le.

La abogada de Esteban, Andrea Auer, no argumentó que su cliente no mató a Le. En cambio, reconoció que Esteban sí la mató, pero argumentó que no fue un asesinato en primer grado sino un homicidio voluntario. Ella argumentó que Le provocó a Esteban y luego Esteban la asesinó sin premeditación “durante la discusión”.

La fiscalía argumentó que Esteban había planeado el asesinato con meses de anticipación y dijo que tenían cintas de Esteban “riendo y hablando sobre matar gente”, según Daily Mail.

En el momento del asesinato, Esteban estaba embarazada y dio a luz a su hijo en la cárcel. Su primera hija tenía entonces 6 años.

Esteban se declaró inocente. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado el 29 de octubre de 2012 y condenada a una sentencia que iba de los 25 años a cadena perpetua.