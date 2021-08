Gisela Castro Medina: joven detenida por estar involucrada en caso de tráfico sexual de menores

Gisela Castro Medina es la presidenta republicana de la Universidad de St. Thomas College que fue arrestada por cargos de tráfico sexual junto con el donante y estratega republicano de Minnesota, Anton “Tony” Lazzaro. La estudiante de 19 años fue detenida después de que ella y Lazzaro fueran acusados ​​de múltiples delitos federales el 12 de agosto de 2021, según el fiscal federal del distrito de Minnesota. Medina y Lazzaro, de 30 años, están acusados ​​de traficar con niñas menores de edad, según los fiscales.

Después del arresto de Medina, la presidenta estatal de Minnesota College Republicans, Nia Moore, emitió un comunicado diciendo: “Me acaban de informar que el jueves 12 de agosto, la presidenta de la Universidad de St. Thomas, Gisela Castro Medina, fue arrestada junto con Anton Lazzaro por obstrucción a la justicia, tráfico sexual y conspiración para cometer tráfico sexual de víctimas menores de edad. Nosotros, como organización, estamos absolutamente disgustados por las acciones de la Sra. Medina, y hemos cortado todos los lazos con ella de inmediato”. Moore agregó: “Si bien la Sra. Medina había asumido recientemente el papel de presidenta en la sección de la Universidad de St. Thomas, no era un miembro activo ni había estado trabajando en una capacidad oficial en nombre de los republicanos de Minnesota College”.

No quedó claro de inmediato si Medina contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre. Heavy no pudo comunicarse con ella y su familia para hacer comentarios. El abogado de Lazzaro, Zachary Newland, dijo en un comunicado: “Siempre es desafortunado cuando el gobierno federal abusa de su poder. Especialmente cuando ese abuso se utiliza contra inocentes. El Sr. Lazzaro ha sido acusado de crímenes horribles. Pero son crímenes que no cometió. Por lo tanto, el Sr. Lazzaro no solo ha sido acusado falsamente, sino que, debido a la gravedad de los cargos y la extralimitación del gobierno, él, un hombre inocente, podría pasar el resto de su vida tras las rejas si es condenado incluso por un cargo, y cada recuento viene con un mínimo obligatorio de 10 años. El Sr. Lazzaro espera limpiar su buen nombre y continuar trabajando por el mejoramiento de su comunidad. Hasta entonces, el Sr. Lazzaro pide que el público retenga el juicio para que la verdad pueda salir a la luz”.

Esto es lo que necesita saber sobre Gisela Medina:

1. Medina fue arrestada en Florida horas después de que Lazzaro fuera puesto en custodia, pero los documentos judiciales no detallan las acusaciones específicas contra ella y los fiscales aún no han comentado al respecto

Los fiscales no han hecho públicos los detalles de las acusaciones específicas contra Medina. Su nombre fue redactado en una acusación emitida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos después del arresto de Lazzaro. Ambos enfrentan los mismos 10 cargos. Lazzaro está detenido después de hacer su primera aparición en un tribunal federal. Según el fiscal federal en funciones Andrew Folk, Lazzaro y Medina “conspiraron con otros para reclutar y solicitar a seis víctimas menores que participaran en actos sexuales comerciales”.

Medina también permanece bajo custodia federal. La relación entre Medina y Lazzaro tampoco fue clara. Una foto en su cuenta de Instagram, que desde entonces ha sido borrada de todas sus imágenes, la muestra con Lazzaro y otros en una cena en mayo de 2021. Medina fue arrestada el 12 de agosto a solicitud del FBI de Minneapolis por el Departamento del Sheriff del Condado de Okaloosa, según los registros en línea. “Una persona que la conoce personalmente le confirmó a The Daily Beast que Castro Medina estaba viajando a Florida esta semana”, escribió el sitio.

Medina fue arrestada en Fort Walton Beach, Florida, en el Centro Médico de Fort Walton Beach, según muestran los registros. Su dirección figura como un apartamento en la Universidad de St. Thomas en St. Paul, Minnesota, según muestran los registros de la cárcel. Fue arrestada alrededor de las 6:00 p.m. y reservada en custodia justo antes de las 10:00 p.m. el 12 de agosto de 2021 y liberada de la cárcel del condado de Okaloosa el 13 de agosto de 2021. Después de su liberación de esa cárcel, fue ingresada en la cárcel del condado de Santa Rosa bajo la custodia de un alguacil de los EE.UU.

Lazzaro trabajó como gerente de campaña del candidato republicano al Congreso Lacy Johnson, quien fracasó en un intento contra la representante Ilhan Omar en 2020, y ha hecho apariciones especiales en Fox News. Según The Daily Beast, Lazzaro “hizo alarde de su estilo de vida rica en las redes sociales”. En su perfil de Twitter, @GOPTony, Lazzaro, quien ha sido fotografiado junto a muchos de los principales comentaristas republicanos y conservadores, dice que es el fundador de Big Tent Republicans PAC. Cuando The Daily Beast informó por primera vez sobre la investigación de Lazzaro en julio de 2021, le dijo al sitio: “No hay nada en este caso. No es un Matt Gaetz o lo que sea que creas que es”.

La presidenta del Partido Republicano de Minnesota, Jennifer Carnahan, dijo en un comunicado sobre el arresto de Medina: “El arresto y los cargos que involucran a la Sra. Gisela Castro Medina, junto con el arresto del jueves y los cargos de tráfico sexual del Sr. Anton Lazzaro son atroces e inquietantes. La condena de estos cargos justifica el castigo en la mayor medida de la ley y anticipamos plenamente que se hará justicia. Si bien trabajamos por la misma causa, el Partido Republicano de Minnesota no tiene jurisdicción sobre los republicanos de Minnesota College, incluido el capítulo de la Universidad de St. Thomas. Los capítulos de Minnesota CR son organizaciones administradas de forma independiente. Apoyamos a las víctimas del tráfico sexual y alentamos a cualquier persona que tenga información a que se comunique con la División de Minneapolis del FBI al 763-569-8000”.

Anteriormente, Carnahan y el Partido Republicano de Minnesota dijeron en un comunicado sobre los cargos contra Lazzaro: “Si las acusaciones contra el Sr. Anton Lazzaro son ciertas, este es un acto abominable que condenamos en los términos más altos posibles. El Partido Republicano de Minnesota estará donando las contribuciones que el Sr. Lazzaro ha dado a nuestra organización a la caridad. El tráfico sexual es un acto atroz que se aprovecha de víctimas de todas las edades, razas y orígenes, y merece un castigo severo por parte de nuestro sistema judicial. Es necesaria una investigación completa para garantizar que se brinde el debido proceso a todas las partes involucradas”.

Carnahan copresidió un podcast con Lazzaro, llamado #TruthMatters desde octubre de 2019 hasta enero de 2020. El esposo de Carnahan es el representante Jim Hagedorn. El congresista recibió $21,000 de Lazzaro de 2017 a 2021, según registros de la Comisión Federal de Elecciones. Hagedorn dijo en un comunicado que donaría las contribuciones de Lazzaro a la caridad y agregó: “Estos cargos son profundamente preocupantes. Nadie debería ser víctima de tráfico sexual. Todo ciudadano tiene derecho a presentar una defensa ante un tribunal para refutar los cargos. Pero, si estas graves acusaciones conducen a una condena, esperamos la imposición de los castigos más estrictos de nuestro sistema judicial”.

2. Gisela Medina es un nativo de Minnesota, está estudiando derecho, cumplimiento y administración y administración de empresas en la Universidad de St. Thomas

Gisela Castro Medina es originaria de Medina, Minnesota, y se graduó de Delano High School en Delano, Minnesota, en 2020, según su perfil de Facebook y página de LinkedIn. Estaba programada para ingresar a su segundo año en la Universidad de St. Thomas, una escuela católica, este otoño y estaba estudiando leyes y cumplimiento, administración y administración de empresas y estudios generales en la universidad, según su LinkedIn.

Mientras estaba en la escuela secundaria, participó activamente en la orquesta y las artes escénicas y fue candidata a la realeza. En la Universidad de St. Thomas, formó parte de la sociedad anterior a la ley, la Sociedad Cinematográfica de St. Thomas, la Organización Hispana para el Liderazgo y el Avance y el Club de Derecho Comercial, junto con los College Republicans, escribió Medina en LinkedIn. Ella escribió en la sección “Acerca de” de su perfil de LinkedIn, “Individuo impulsado y orientado a resultados que prospera en un entorno de trabajo social. El éxito de los demás es tan importante para mí como mi propio éxito, evidente en la experiencia laboral pasada y ocupaciones continuas”.

Junto con la universidad, Medina también ha trabajado como coordinadora de hospitalidad en el West Rock Center de 2015 a 2019 y como coordinadora de experiencia del cliente en The TJX Companies de 2019 a 2020. Ha sido asistente administrativa de oficina en MN Property Management en Minneapolis desde Septiembre de 2020, según su perfil de LinkedIn.

La Universidad de St. Thomas dijo en un comunicado a KSTP, “Los detalles de estas acusaciones son muy inquietantes y entristecedores. Santo Tomás condena estas acciones y rezamos por las víctimas. Según nuestro código de conducta estudiantil, los estudiantes de St. Thomas acusados de un delito mayor serán suspendidos provisionalmente en espera de nuevos procedimientos”.

3. Una amiga de 18 años de Gisela está saliendo con Lazzaro, según publicaciones en las redes sociales, y ella trabaja para una empresa de administración de propiedades con la que Lazzaro también está asociado

Lazzaro está saliendo con una mujer de 18 años que parece ser amiga de Medina, según las publicaciones en las redes sociales y las conexiones entre los dos. Las fuentes le dijeron a The Daily Beast que Lazzaro conoció a su novia a través de Medina. El abogado de Lazzaro, Newland, le dijo al Star-Tribune: “Medina trabajaba para Lazzaro en uno de sus negocios y eran amigos personales”.

Medina dice en sus páginas de LinkedIn y Facebook que trabaja como asistente administrativa para MN Property Management. Según los registros estatales, Lazzaro figura como el agente registrado de la empresa, que fue fundada en 2019. La empresa se llama MN Property Nerds en su sitio web.

Nia Moore, presidenta de Minnesota College Republicans, le dijo al Minneapolis Star Tribune que nunca había conocido a Medina en persona, pero que había hablado con ella por teléfono y no estaba al tanto de la investigación sobre ella. “Si tuviera alguna idea, ella no habría sido presidenta”, dijo al periódico. Los republicanos de Minnesota College agregaron en Twitter: “Para aclarar, durante el año pasado los campus han estado cerrados y/o operando a una capacidad limitada como resultado de la pandemia. Además, el año escolar 2021-2022 aún no ha comenzado. Todos los capítulos están actualmente inactivos”.

4. Gisela Medina, al igual que Lázaro, podría enfrentar la vida en una prisión federal o un mínimo obligatorio de 10 años si es condenada

Tanto Medina como Lazzaro fueron acusados “de un cargo de conspiración para cometer tráfico sexual de menores, cinco cargos de tráfico sexual de menores, un cargo de intento de tráfico sexual de un menor y tres cargos de obstrucción”, dijeron los fiscales federales. La acusación no proporciona ninguna otra información que no sean los cargos contra la pareja.

Lazzaro, “fue detenido hoy temprano por agentes del FBI, hizo su primera comparecencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos ante la jueza Becky Thorson”, dijeron los fiscales en el comunicado de prensa del 12 de agosto. “Lazzaro permanecerá detenido a la espera de una audiencia formal de detención el 16 de agosto de 2021”. No quedó claro de inmediato dónde está detenida Medina o dónde comparecerá por primera vez en la corte.

Al principio, Medina figuraba bajo custodia en la cárcel del condado de Okaloosa en Florida, antes de ser trasladada fuera de su custodia. Apareció en la lista de registros de la cárcel del condado de Santa Rosa en la detención de un alguacil de los EE.UU. el 13 de agosto, pero ya no figuraba allí el 15 de agosto de 2021. No se supo de inmediato si comparecería ante un tribunal en Florida o si está siendo transportada de regreso a Minnesota por los alguaciles estadounidenses.

5. El FBI dice que la investigación está en curso y creen que podría haber otras víctimas





St. Thomas GOP Chair Gisela Castro Medina Arrested In Florida On Sex Trafficking Charges The newly elected chair of University of St. Thomas' College Republicans was arrested in Florida on sex trafficking charges, according to FBI Minneapolis, reports David Schuman. (2:17) WCCO 4 News At 10 – Aug. 14, 2021. 2021-08-15T03:15:09Z

Todas las víctimas son menores de 18 años, dijeron las autoridades federales. Los investigadores federales dicen que las víctimas fueron traficadas entre mayo de 2020 y diciembre de 2020 en Minnesota, según la acusación. Los fiscales federales no hicieron públicos de inmediato detalles adicionales sobre las acusaciones contra Medina y Lazzaro.

La Fiscalía de los Estados Unidos dijo en su comunicado de prensa: “Con base en la evidencia obtenida en esta investigación, las autoridades creen que puede haber víctimas adicionales de la presunta conducta. Se recomienda a cualquier persona que tenga información sobre este asunto que llame a la División de Minneapolis del FBI al 763-569-8000″. La oficina de campo del FBI en Minneapolis agregó en Twitter: “El #FBI cree que podría haber más víctimas de esta supuesta conducta. Considere llamar a nuestra oficina con cualquier información. 763-569-8000”.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos dijo: “Este caso es el resultado de una investigación realizada por el FBI, la Oficina de Aprendizaje Criminal de Minnesota, el Departamento de Policía de Minneapolis, el Departamento de Seguridad Pública de West Hennepin y la Oficina del Sheriff del Condado de Wright. Las fiscales federales adjuntas Laura M. Provinzino, Angela M. Munoz y Emily A. Polachek están procesando el caso. Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia”.

Esta es la versión original de Heavy.com

