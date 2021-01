Gina Brashear: Mujer defiende ataque racista contra trabajadores captado en cámara

Gina Brashear es la mujer de Florida que fue grabada usando la palabra “N” varias veces para insultar a dos hombres negros y luego defendió su derecho a usar el término derogatorio. Brashear le dijo a WBBH-TV, afiliada de NBC, que “absolutamente” tiene “razones para ser racista” y que no se arrepiente de usar el improperio.

Un agente del condado de Lee respondió a la escena en una llamada de acoso, confirmó Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) con la oficina de información pública del alguacil del condado de Lee. Pero no se presentaron cargos.

Brashear aún no ha comentado sobre el incidente en su página pública de Facebook. Su cuenta incluye múltiples imágenes de la bandera confederada y declaraciones que indican su apoyo a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Brashear estaba enojada por un camión en movimiento en la carretera y defendió su uso del insulto racial

Lee County woman defends racist rant that was caught on camera 2021-01-26T04:09:49Z

El enfrentamiento tuvo lugar el 23 de enero en Lehigh Acres, Florida. La comunidad está ubicada en el condado de Lee al este de Fort Myers.

Según WBBH-TV, los propietarios de las empresas de mudanzas Will Osley y Melvin Finley estaban descargando láminas de metal de un camión cuando Brashear comenzó a gritar. “Comenzamos a escuchar una conmoción al otro lado del camión que se hacía cada vez más fuerte y más intensa”, dijo Finley a la estación de televisión. El cliente que estaba recibiendo el producto comenzó a grabar.

En el video compartido por WBBH-TV, Brashear mira a la persona que graba y exclama: “¿Y si crees que voy a tener un p*** n*****, decirme que no se va a mover de mi camino de entrada?” La persona que graba le dice a Brashear que no puede usar ese tipo de lenguaje. Brashear responde que ella puede “usar la palabra n*****” tanto como quiera y agrega improperios adicionales que fueron silenciados. Brashear usa el insulto racial al menos seis veces en 30 segundos y agrega: “Cuando aprueben una ley que no puedo decir n*****, por favor, tráemelo por escrito”.

El reportero Gage Goulding habló con Brashear sobre el incidente por teléfono. Ella le dijo que no había “nada ilegal” en decir n***** y que no le importaba lo que los críticos pensaran de ella. “La única cosa que necesitas saber de mí es que no me importa quién se moleste. No me importa que me llamen racista”.

2. Brashear anteriormente era dueña de una clínica veterinaria y la organización que se hizo cargo de la instalación condenó a Brashear en las redes sociales

Brashear solía tener una clínica veterinaria en Fort Myers. Una búsqueda de registros comerciales en el sitio web de la Secretaría de Estado de Florida muestra dos compañías bajo el nombre de Brashear: Taylor’s Tears Animal Rescue , que se disolvió en 2010, y Affordable Animal Care Clinic, que cerró a fines de 2020. La segunda organización estaba mal escrita en la presentación oficial como “Clinc”.

Cuando la Affordable Animal Care Clinic dejó de operar, otra organización llamada Homestead Veterinary Medical Center comenzó a atender a sus pacientes y adquirió el número de teléfono de la instalación. Homestead dijo en una publicación de Facebook que el centro médico recibió varias llamadas telefónicas sobre la diatriba racista de Brashear y explicó que Homestead no está afiliado a Brashear de ninguna manera. La organización aprovechó el momento para condenar las acciones de Brashear:

Tras la diatriba racista expresada por una persona llamada Gina Brashear que fue ampliamente compartida en las redes sociales y en los medios de comunicación locales, en Homestead Veterinary Medical Center NO tenemos NINGUNA ASOCIACIÓN DE NINGÚN MODO O FORMA con esta mujer racista. NO toleramos el comportamiento de esta mujer, ni compartimos las creencias o concepto del mundo expresadas; ¡sino la condenamos con vehemencia! Por favor, tenga en cuenta que adquirimos el número de teléfono de la antigua Clínica de Cuidado Animal Asequible para atender a los clientes de esa instalación que se quedaron sin un anuncio previo de que la instalación iba a cerrar o que se les proporcionaron los registros médicos de sus mascotas. Entonces, dentro de esta crisis pandémica, sentimos que era nuestro deber ayudar a estas personas y sus mascotas. Si usted o alguien que conoce está llamando al 239-694-7271, nuestro personal de Homestead Veterinary Medical Center le responderá y estaremos encantados de ayudarle a usted y a su mascota en todo lo que sea necesario. Si llama al 239-694-7271 para expresar su decepción, sus agravios o sus frustraciones, tenga en cuenta que no estamos asociados con ella y esto atará nuestras líneas para las personas que están tratando legítimamente de buscar ayuda para su mascotas. Gracias por su comprensión. Desafortunadamente, el odio y la ira son una gran parte de la sociedad actual y solo podemos seguir orando para que la gente vea la necesidad de un cambio y encuentre un camino para la unidad.

3. Brashear acaparó los titulares en 2010 cuando fue mordida por la dueña de un perro

Brashear acaparó titulares en 2010 por un incidente en la Affordable Animal Care Clinic. Como detalló la Veterinary Information Network en ese momento, Brashear fue mordida al menos tres veces, no por un perro, sino por la dueña humana del animal.

Una clienta llamada Kathleen Minneker llegó aproximadamente una hora tarde cuando dejó a sus dos perros en la clínica para una cita de aseo, informó VIN News. El peluquero acordó quedarse hasta tarde, pero Brashear aún cerró las puertas de entrada a la hora de cierre habitual. Cuando Minneker regresó para recuperar a sus perros, se enojó al encontrar las puertas de entrada cerradas.

Brashear le dijo a VIN News que cuando el peluquero abrió la puerta, Minneker lo empujó. Brashear dijo que cuando intervino para defender a su empleado, Minneker la derribó. Brashear dijo que la mujer le mordió la cara, un dedo de la mano y el dedo gordo del pie antes de que llegara la policía. El Naples Daily News publicó la foto policial de Minneker e informó que la mujer fue arrestada por agresión.

Brashear comparó el incidente con algo que se presentaría en el programa de televisión, The Jerry Springer Show. Brashear le dijo a VIN News en ese momento, “Todos necesitamos reírnos de eso” y dijo que no guardaría rencor contra Minneker.

4. Brashear fue arrestado por acecho agravado en 2013

No se presentaron cargos en relación con el enfrentamiento del 23 de enero, pero Brashear ha enfrentado cargos penales en el condado de Lee anteriormente. Los registros judiciales muestran que Brashear fue arrestada el 17 de septiembre de 2013 y acusada de acecho agravado, que es un delito grave de tercer grado.

Brashear fue liberada bajo una fianza de $10,000 y se le ordenó que se mantuviera alejada de la víctima. El expediente judicial muestra que el cargo fue retirado aproximadamente un mes después del arresto y la orden de “no contacto” fue cancelada.

5. Brashear llamó a Trump “cobarde” en su página de Facebook por no defender a quienes asaltaron el Capitolio

La otra cita que aparece en una búsqueda de registros del condado de Lee data de 2009. Brashear fue citada por violar una ordenanza del condado que prohíbe permitir que los animales corran libremente sin correa. El expediente judicial muestra que Brashear no impugnó el cargo y pagó una multa.

Brashear ha expresado su apoyo a quienes irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Se refirió a ellos como “patriotas” en su página de Facebook y pidió al presidente Trump que los defienda.

En los días posteriores al motín, Brashear calificó a Trump de cobarde por denunciar el ataque. Ella escribió el 7 de enero: “¡Trump, eres un maldito cobarde! ¡¡¡Patético pedazo de m****!!! ¡Esos Patriotas marcharon por TI Y SE PUSIERON DE PIE ANTE LA CORRUPCIÓN! Eres repulsivo!!!! ¿Dónde está la gratitud por su lealtad? ¡¡¡Eres una desgracia!!!!”

El 11 de enero, Brashear publicó que esperaba que Trump estuviera planeando declarar la ley marcial para mantener el control del gobierno. “¡Trump, será mejor que estés en tu madriguera preparando la insurrección y la ley marcial para recuperar este país! ¡Has corrido la boca por 4 años! ¡Tu tienes la autoridad para ordenar que esto se haga! Si no es así, espero que te envíen a prisión, ¡porque ahí es donde se dirigen todos sus manifestantes en este momento que tomaron una posición por ti! Nos estamos preparando para ver de qué estás hecho realmente. Sé hombre y haz TU TRABAJO!!!!! ¡¡¡PORQUE NOSOTROS LA GENTE ESTAMOS ENOJADOS POR LO QUE ESTÁS PERMITIENDO QUE SUCEDA!!! ¡¡¡¡CRECE UN PAR!!!!!”

Dos días después, Brashear acusó a Trump de “abandonar” a las personas que habían marchado al Capitolio en su nombre. Ella escribió en parte: “¡Espero que lo arresten, lo acusen y lo condenen a GITMO por el resto de su miserable y patética vida! Esos Patriotas que marcharon al Capitolio por ti lo han perdido todo!!!! ¡¡¡¡Traidor despreciable y repulsivo!!!! ¡El infierno es demasiado bueno para ti!

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com