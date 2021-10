Genie Exum: Cinco cosas que debes saber

Genie Exum es una influencer de Instagram y OnlyFans radicada en Nueva York quien está acusada de atacar a su novio.

“Este es un caso violento,” dio un fiscal en corte, según The New York Post, quien agregó que Exum está siendo acusada de asalto en segundo grado.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Exum está siendo acusada de puñalear a su novio en su apartamento de Midtown

Exum está siendo acusada de puñalear a su novio “con un cuchillo de cocina durante una pelea en su apartamento de”, según lo que le dijo la policía a The New York Post.

La víctima fue su novio Babyboy Pajulas, de acuerdo a diario, añadiendo que el ataque ocurrió el 18 de octubre al rededor de las 6:45 p.m. El New York Daily News reportó que su herida fue superficial.

The Post reportó que Pajulas también sufrió heridas en su espalda y brazo. The Daily News dijo que el nombre verdadero de Pajulas es Frances Amor. Él “llegó cayéndose al del lujoso apartamento de Exum en Hudson Yards,” según el Daily News.

2. Las redes sociales de Exum están llenas de contenido sexual

Las páginas de Instagram y Twitter de Exum están llenas de ella con poca ropa y haciendo referencias sexuales. “Cuando estoy haciendo senderismo, me saco la ropa… estoy con ganas se ser uno con la naturaleza, sabes,” escribió en su página de Instagram.

La cuenta de Twitter Exum está llenó de contenido sexualizado, incluyendo fotos en vestido de baño y con mujeres parcialmente desnudas.

Tambieen postea sobre sus viajes, “Estas son cuando estuve en Milán , nunca las publiqué pero aquí están. Extraño a Italia, adivinen cuánta gente me miraba cuando solamente usaba este sostén…LOL es como Nueva York, pero más elegante.”

En otro posteo escribió, “Mati y yo nos escapamos a Puerto Rico por tres días y no nos queríamos ir. Habíauna gran onda y el sol estaba muy caliente. la pasamos muy bien… el sol estaba en mis ojos así que los tenía cerrados. lmaooo.”

En su cuenta de OnlyFans contiene esta descripción:, “espirítu libre de Alabama, que habla mucho y tiene una mente sucia.”

3. Exum promovía su cuenta de OnlyFans en camino a la corte

Exum decidió usar su ida a la corte como estrategia de marketing.

Según el Post, ellá “promocionaba” su cuenta de OnlyFans a los reporteros. “¡Subscribanse a mi OnlyFans!” le dijo a The Post.

The Post habló con su abogado y él dijo que la víctima es “un hombre mayor, mucho más grande que la Srta. Exum” que “no quiere que avance más el caso.”

4. En septiembre, Exum posó con camisa levantada frente a una auto de policía de Nueva York

Exum posó parcialmente desnuda en septiembre frente a un auto de policiá de Nueva York. “Capcionen esto,” escribió debajo de la imagem y consiguió más de 7,000 likes.

En julio escribió, “Amo a Italia, la policía nos gritó por tomarnos estas fotos y nos las hicieron borrar lmaooo, pero las pude recuperar así que voy a salir de compras. Si te gusta Italia, dime cuáles lugares debo ir a visitar. También voy a estar en un bote, así que eso es genial.”

Parece ser de Alabama, en base a sus posteo de redes sociales. Tiene una cuenta antigua de Instagram. Genie Exum parece ser su nombre verdadero.

Tiene una página de Facebook con posteos que son del 2012.

That page said she was single and lived in Camarillo, California.

5. Exum paró de ir a la universidad por causa de la pandemia

El abogado de Exum dijo en corte que ella se graduó de secundaria que ya no estaba en la universidad por causa de la pandemia, indicó the Post.

Ella tiene 182,000 likes por OnlyFans.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: La familia de Colin Powell: Cinco cosas que necesitas saber