“Gato enojado” ataca a un piloto y forza aterrizaje de emergencia

Un “gato enojado” causó un gran revuelo a bordo de un avión de pasajeros cuando se coló en la cabina, atacó al piloto y forzó un aterrizaje de emergencia. El incidente ocurrió en un vuelo de Sudán que se dirigía hacia Qatar.

Según el periódico local sudanés Al-Sudani, el extraño ataque de un gato ocurrió el 24 de febrero a unos 30 minutos de vuelo. El piloto devolvió a salvo el avión al aeropuerto. El periódico no mencionó lo que le sucedió al gato después de que el avión aterrizó de nuevo en el suelo.

El gato callejero pudo haber abordado el avión mientras el avión estaba estacionado en el hangar

El gato que causó el caos en vuelo no pertenecía a ninguno de los pasajeros ni a los miembros de la tripulación. El animal callejero probablemente solo tenía curiosidad por explorar el avión, y luego tal vez se quedó atascado o se quedó dormido en el avión.

Según una versión traducida del artículo de Al-Sudani, el avión estaba estacionado en un hangar del aeropuerto antes del vuelo. El medio informó que es posible que el gato se haya escabullido a bordo del avión mientras los trabajadores del Aeropuerto Internacional de Khartoum estaban limpiando o haciendo una inspección de ingeniería de rutina. Khartoum es la capital de Sudán, que se encuentra al sur de Egipto en África.

No parece que nadie a bordo notó al gato polizón antes de que el avión despegara. El avión estaba a unos 30 minutos de vuelo a Doha, la capital de Qatar, cuando el gato entró en la cabina.

Los miembros de la tripulación no pudieron sujetar al gato mientras atacaba al piloto

Cualquiera que haya viajado alguna vez con un gato o un perro sabe que puede ser un desafío calmar a una mascota que no está acostumbrada a volar, especialmente si el animal no es un animal de servicio entrenado. Es fácil imaginar que el gato polizón probablemente no estaba emocionado por la situación en la que se encontraba una vez que el avión estaba en el aire.

El animal de alguna manera se abrió camino dentro de la cabina y, según los informes, se volvió loco. The Irish Post y el Daily Mail, citando fuentes de noticias locales, informaron que los miembros de la tripulación intentaron y no pudieron contener al gato enojado mientras intentaba atacar al piloto.

El piloto tomó la decisión de dar la vuelta al avión y regresar al Aeropuerto Internacional de Khartoum, informó Al-Sudani. No está claro si el gato permaneció en la cabina durante todo el viaje de regreso o si los miembros de la tripulación ahuyentaron al animal dentro de la cabina.

Esta no es la primera vez que un gato interrumpe el vuelo de un pasajero

Cat in Cockpit Causes Four-hour Flight DelayA cat escape caused a four-hour delay for an Air Canada flight Thursday as airline staff in Halifax struggled to get the feline from its hiding place in cockpit wiring. (Jan. 27) 2012-01-27T12:05:38Z

Los gatos han interrumpido y retrasado vuelos de pasajeros antes. En enero de 2012, un gato llamado Ripples escapó de su transportista después de que su dueño abordó un vuelo de Air Canada.

Según el CBC, el gato corrió hacia la cabina y luego de alguna manera entró en la bahía de aviónica. Finalmente, el gato fue recuperado y devuelto a su transportista, pero el vuelo se retrasó varias horas porque los ingenieros debían asegurarse de que el animal no hubiera dañado el cableado del avión.

Según el New Zealand Herald, el aeropuerto de Auckland tuvo una vez un problema con un gato mascota que se escondió en el aeropuerto durante unos dos meses. El periódico informó que el gato escapó antes de que pudieran embarcarlo en un vuelo internacional. Los funcionarios del aeropuerto buscaron al animal durante semanas antes de capturarlo finalmente.

