Nueva York: Rabino latino regala zapatos a persona descalza en el Metro: Gabriel Benayon

El rabino Gabriel Benayon es el protagonista de una nueva historia viral: el pasado 9 de noviembre, cuando viajaba en el Metro de Nueva York con su familia, el representante de la religión judía observó que una persona se encontraba descalza, se acercó a su asiento y le regaló su par de zapatos.

Según informa el sitio ortodoxo COLlive, Benayon, rabino nativo de Uruguay, regresaba junto a su familia de realizar compras y no dudó ni un segundo en tener ese conmovedor gesto con ese hombre sin calzado.

El rabino Gabriel Benayon, originario de Uruguay, fue grabado en el metro de Nueva York cuando se quitó sus zapatos para dárselos a un hombre descalzo.

Benayon se acercó al hombre descalzo y le regaló sus propios zapatos

El video viral, compartido inicialmente por COLlive, muestra cómo Benayon se acerca a la posición del hombre descalzo y, con sus zapatos en mano, le consulta si se los puede obsequiar.

Al aceptar la oferta, el rabino le da el par de zapatos y vuelve a su asiento.





“¡Gracias!”, exclamó el pasajero, aún sorprendido por la deferencia de Benayon.

Segundos después, los testigos del solidario gesto le dedicaron unos aplausos al rabino.

Benayon explicó por qué le regaló su par de zapatos a una persona descalza en el Metro de Nueva York

En la segunda parte del video compartido por COLlive, el rabino Benayon explicó el motivo por el cual decidió obrar con solidaridad y regalarle un par de zapatos a un hombre en el Metro neoyorquino.

“Fuimos de compras hoy, en Nueva York. Y entre algunas cositas que compramos… compramos zapatillas. Entonces, al entrar esta persona, que lo vi descalzo… Pasaron unos minutos y pensé: ‘¿por qué yo pude comprar zapatillas hoy y este señor está en el subterráneo de Nueva York caminando descalzo?'”, reflexionó el rabino de cara al teléfono móvil que lo filmaba.





Y continuó: “Por eso, me puse las zapatillas que compré y le di mis propios zapatos. Siempre hay que estar despierto, siempre hay que tratar de pensar qué puede hacer por el prójimo. Porque si uno ve al prójimo en dificultad, es para que uno pueda hacer algo al respecto”.

Contento por el obsequio, el hombre que recibió los zapatos de Benayon bromeó antes de descender del Metro. “¡Tengo mi nuevo estilo!”, dice en el video viral. A lo que Benayon le responde: “¡Todo lo mejor!”.

Quién es el rabino Gabriel Benayon

De acuerdo al portal argentino Infobae, es uruguayo pero hace 20 años reside en Panamá.

Además de dedicarse a la educación de jóvenes y adultos, Benayon es autor del libro “De mi ansiedad a tu felicidad”, en el que describe la compleja etapa de su vida en la que experimento trastornos de ansiedad.

En diálogo con Telemundo, Benayon dio más detalles de su gran gesto con un hombre en el Metro de Londres. “Me llegó una inspiración”, asegura en la entrevista con el citado medio.

