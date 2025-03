Asesinan al rapero G$ Lil Ronnie y a su hija en tiroteo en Texas

Un trágico hecho tiene conmocionado a la comunidad en Texas, luego de que las autoridades policiales dieran a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del rapero Ronnie “Lil Ronnie” Smith, mejor conocido como G$ Lil Ronnie, y su pequeña hija de cinco años de edad, quienes perdieron la vida en un tiroteo fatal ocurrido este lunes 3 de marzo de 2025, así lo reportó el medio KHOU.

De acuerdo con la información de las autoridades policiales de Forest Hill, los hechos ocurrieron en un lavadero de carros llamado Slappy’s Express Car Wash, ubicado en un suburbio de Forest Hill en Dallas, Texas, cuando se presentó un tiroteo en dicho lugar. De inmediato la policía se dirigió hasta el establecimiento, y al llegar, encontraron a G$ Lil Ronnie de 30 años de edad y la pequeña R’Mani de cinco años sin vida. Ambos fueron identificados por miembros de su familia, quienes llegaron hasta la escena del crimen, según FOX 4 News.

https://connect.facebook.net/es_LA/sdk.js#xfbml=1&version=v22.0

Los oficiales de Forest Hill en un comunicado de prensa, aseguraron que el carro de G$ Lil Ronnie se encontraba acribillado a balazos a eso de las 11:00 a.m. del lunes. De acuerdo con información de los medios locales, dos hombres vestidos de jean azules y suéteres grises, se bajaron de un carro Kia blanco, se acercaron hasta el vehículo de G$ Lil Ronnie y dispararon. Luego ambos sujetos, huyen del lugar, según el comunicado del Departamento de Policía de Forest Hill.

***********MEDIA RELEASE*********** Anyone with information related to this incident is encouraged to contact the… Publicado por Forest Hill Police Department en Lunes, 3 de marzo de 2025

Tras esto, la policía emitió una orden de arresto por homicidio contra los sospechosos, de quienes por el momento se desconocen sus identidades. “Actualmente no estamos listos para revelar el nombre del sospechoso mientras continúa la investigación”, expresaron en un comunicado, según NCB News.

Texas rapper G$ Lil Ronnie and 5-year-old daughter k lled in sh ting at car wash prayers to the families 🕊️🕊️ Publicado por KENXL en Martes, 4 de marzo de 2025

Por su parte, la tía de G$ Lil Ronnie, Stella Houston habló para WFAA y dijo que no estaba al tanto de que su sobrino estuviera en problemas o tu vieras enemigos. “Era un buen chico. Lo era. No molestaba a nadie, no lo hacía. Era un rapero. No molestaba a nadie. Era un hombre de familia y andaba por ahí rapeando, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo atacarías?”, fueron su palabras, según People.

De igual manera, la señora Stella aseguró que hacía unos días habían estado celebrando el cumpleaños número cinco de la pequeña niña. En su última publicación de Instagram, G$ Lil Ronnie estaba celebrando San Valentín, junto a su hija.

“Mi niña no podía soportar el hecho de que su amiga estuviera triste. Esta mañana, su papá no pudo ir a Donuts With Daddy esta mañana, así que ya saben que le dijimos que podía unirse a nosotros y que podía comprarla, y eso cambió su estado de ánimo por completo. Mi pequeño San Valentín, literalmente”, escribió.

Cabe mencionar que un testigo, identificado como Becky Johnson, quien reside frente al lugar de lavado de carros, aseguró que escuchó alrededor de 20 a 30 disparos. “Primero fueron seis disparos, luego otros seis y después tres más”, detalló.

Por su parte, el negocio Slappy’s Express Car Wash aseguró cerraran el lugar para colaborar con la investigación y así proporcionar todos los detalles posibles que ayuden con el caso. “Estamos conmocionados, horrorizados y profundamente preocupados por los acontecimientos violentos y sin sentido que pasaron hoy”, dijeron.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo o posibles sospechosos a que se comunique con la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Forest Hill por teléfono al 817-531-5250 (Opción 5) o por correo electrónico a policeinvestigations@foresthilltx.org. Se solicita a los informantes que hagan referencia al número de informe 25FPD01831.

Finalmente, cabe decir que G$ Lil Ronnie era famoso por usar su música para contar historias callejeras y su álbum más reciente, ‘Literally’, lo lanzó en 2023, su último tema, ‘Chase’, salió en 2024, y tenía alrededor de 40.000 oyentes mensuales en Spotify.

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York