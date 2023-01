EN VIVO: Funeral de Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley y la alumna de “Dancing With the Stars” Priscilla Presley, será honrada con una ceremonia de celebración de la vida en la finca Graceland de su padre en Memphis, Tennessee, el 22 de enero. Murió el 12 de enero de un aparente paro cardíaco, según TMZ. La causa final de la muerte aún está pendiente mientras el forense espera los resultados de toxicología, según CBS News.

Aquí le mostramos cómo ver el servicio conmemorativo de Lisa Marie Presley en línea.

El servicio conmemorativo de Lisa Marie Presley comienza a las 10:00 a.m., hora del este

El servicio de celebración de la vida de Lisa Marie Presley comienza el domingo 22 de enero por la mañana a las 8:50 a.m. hora local en Memphis, que son las 9:50 a.m. hora del Este y las 6:50 a.m. hora del Pacífico.

Según el sitio web de Graceland, “Además de familiares y amigos, el público en general está invitado a asistir. Después del servicio, habrá una procesión para ver el lugar de descanso final de Lisa en el jardín de meditación.

El servicio conmemorativo de Lisa Marie se llevará a cabo en el jardín delantero de Graceland. Los fanáticos se reunirán en el jardín norte de Graceland Mansion, junto al área de asientos en el jardín central que se reservará para la familia y los amigos de Lisa Marie. El acceso al jardín norte será solo para estar de pie, por orden de llegada, según lo permita el espacio”.

Una transmisión en vivo está disponible en línea para aquellos que no pueden asistir en persona. Está incrustado arriba y también se puede ver en el canal de Vimeo de Graceland.

Lisa Marie Presley será enterrada en el Jardín de Meditación en la finca Graceland junto a su padre y su hijo. Elvis fue enterrado en Graceland cuando murió en 1977; El hijo de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, fue enterrado allí en 2020 cuando se suicidó. También están enterrados en el Jardín de Meditación los padres de Elvis, Gladys y Vernon Presley, y su abuela paterna Minnie Mae Presley, según la página oficial de Facebook de Graceland. El jardín también incluye un monumento al hermano gemelo nacido muerto de Elvis, Jessie.

Muchos músicos famosos están de luto por la pérdida de la única hija de Elvis

Cuando se supo la noticia de la muerte de Lisa Marie, muchas celebridades y músicos recurrieron a las redes sociales para compartir sus tributos a la única hija de Elvis Presley.

La cantante Dolly Parton escribió en Instagram: “Priscilla, sé lo triste que debes estar. Que Dios te consuele en este momento. Elvis, sé lo feliz que debes estar de finalmente tenerla en casa y tenerla de vuelta contigo. Lisa Marie, que descanses en paz. Todos los amamos a todos ustedes”.

“Fue una gran alegría cuando Lisa Marie vino a Las Vegas. Pudimos hablar sobre todas las diferentes veces que su padre llamaría a mi madre… hablando durante horas. Así que esta noche me duele el corazón por los hijos de Lisa Marie y su madre Priscilla. Si bien la muerte duele para aquellos de nosotros que nos quedamos atrás, estoy seguro de que reunirse con su hijo y su padre es absolutamente glorioso. Mi más sentido pésame y mis oraciones están con sus seres queridos. #RestInPeace”, escribió la cantante Marie Osmond.

“Lisa Marie Presley… qué desgarrador. Espero que esté en paz en los brazos de su padre. Mi corazón está con su familia. Demasiado dolor en solo un par de años”, escribió la cantante LeAnn Rimes.

La actriz Leah Remini escribió: “Estoy desconsolada por el fallecimiento de Lisa Marie Presley. Lisa no tuvo una vida fácil, como algunos podrían pensar. Que ella esté en paz, descansando con su hijo y su padre ahora. Su mamá Priscilla y sus tres hijas, Riley, Finley y Harper, están en mis oraciones”.

La hija mayor de Lisa Marie, la actriz Riley Keough, publicó una foto de ella con su madre y simplemente puso un corazón en el pie de foto, y la madre de Lisa Marie, Priscilla Presley, dijo en un comunicado a People: “Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia que nos ha dejado mi hermosa hija Lisa Marie. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”.

