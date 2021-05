El asesinato de Crystal McDowell en 2017: ¿cómo fue su funeral?

En un episodio de Dateline NBC de junio de 2020, Dennis Murphy informó sobre la desaparición y asesinato de Crystal McDowell. La madre de dos niños murió el 25 de agosto de 2017.

McDowell era una agente inmobiliaria de Texas de 37 años cuando fue asesinada por su exmarido. Fue a recoger a sus hijos antes de que él se fuera a trabajar y nunca regresó. Su divorcio había sido en junio de ese año.

Cuando McDowell no regresó a casa, su novio Paul Hargrave llamó a su tío, Jeff Walters, quien llamó a la policía. McDowell fue criada por Walters porque sus padres murieron cuando ella tenía 11 años.

Después de dos semanas, el cuerpo de McDowell fue encontrado en una zona boscosa y su exmarido, Steven McDowell, confesó haberla estrangulado en su casa. En 2019, Steve McDowell fue sentenciado a 50 años de prisión después de admitir lo que había hecho y ser declarado culpable.

