Joven de Texas asesinó a su novia con 22 balazos: Frank Deleon Jr

Frank Deleon Jr. es un joven de 17 años que está siendo acusado de matar a Diamond Álvarez, su novia de 16 años, según dijo la policía de Houston. La familia de Diamond dice que ella recibió 22 disparos cuando fue atacada en un parque cerca de su casa mientras paseaba al perro de la familia durante el pasado 11 de enero de 2022. Deleon fue arrestado el 17 de enero y fue acusado de asesinato en la Corte del Condado de Harris en Texas, dijo la policía de Houston en un comunicado.

“Los detectives de HPD trabajaron en estrecha colaboración con la comunidad para rastrear testigos y pistas”, dijo la Policía de Houston en un comunicado publicado en Twitter después del arresto de Deleon. “HPD expresa sus más sinceras condolencias a la familia de la Srta. Álvarez y espera seguir este caso en los tribunales mientras buscamos justicia en su nombre. Pedimos que el público continúe orando por la familia y respete su privacidad”.

La familia de Diamond dijo en un GoFundMe creado para ayudar con el funeral y otros gastos: “Diamond era una chica muy divertida, extrovertida, franca y con los pies en la tierra. Le encantaba bailar, maquillarse era lo suyo. Ella planeaba ir a la escuela de cosmetología. Su color favorito era el morado. Era una estudiante con honores que participaba en el voleibol, baloncesto y tenía muchos amigos que la adoraban. Le encantaba pasar tiempo con su familia y siempre se las arreglaba para vivir la vida al máximo”. El funeral se llevará a cabo el 20 de enero, según su familia.

Deleon también estaba saliendo con otra chica y mató a Diamond Alvarez cuando ella se enteró de su otra relación y lo confrontó al respecto, dijo la policía de Houston

La policía de Houston dijo en un comunicado del 18 de enero: “Los investigadores se enteraron de que Deleon estaba simultáneamente en una relación romántica con la Srta. Álvarez y otra mujer. Cuando la Srta. Álvarez se enteró de la otra relación, se encontró con Deleon en el parque, donde él le disparó varias veces”. Según su familia, Diamond estaba paseando a su perro, Peanut, cuando le dispararon en un parque cerca de su casa. Cuando la perra regresó a casa sin ella, la familia de Diamond se preocupó y fue a buscarla, encontrándola muerta como consecuencia de las heridas de bala que recibió, según la policía.

El tiroteo ocurrió cerca de 5100 Markwood Lane alrededor de las 9:30 p.m., dijo la Policía de Houston. Diamond fue encontrada con múltiples heridas de bala y fue declarado muerta en el lugar de los hechos, según la policía. El teniente Larry Crowson dijo después del tiroteo: “La gente en el área escuchó numerosos disparos. Un miembro de la familia en una de las casas sabía que su hija de 16 años estaba paseando al perro en el vecindario. Ellos dieron la vuelta a la esquina y, desafortunadamente, la encontraron a ella al costado de la carretera al lado de un parque comunitario. Ella falleció en la escena”. Crowson dijo que la única pista en ese momento era un vehículo oscuro que posiblemente se vio saliendo del área después del tiroteo.

“Mi hijo la encontró. Intenté hacerle resucitación cardiopulmonar y no pude traerla traerla de regreso. Intenté tanto mantenerla con vida. No pude”, dijo la madre de Diamond, Anna Machado, a Fox 26 Houston. Tito Moczygemba, el padrastro de Diamond, le dijo a Click2Houston: “Quienes le dispararon a esta chica 22 veces por la espalda, son unos cobardes”.

Deleon está detenido en la cárcel sin fianza esperando por su primera aparición en la corte

Frank Deleon Jr. fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston alrededor de las 6 p.m. del 17 de enero y fue ingresado en la Cárcel del Condado de Harris justo después de la 1 a. m. del 18 de enero, según muestran los registros judiciales. Está detenido sin derecho a fianza en espera de su primera comparecencia ante el tribunal, que está programada para el 19 de enero, según los registros judiciales. Deleon no tiene antecedentes penales de adultos en el Condado de Harris, según los registros judiciales. Su primera comparecencia ante el tribunal será para una comparecencia preliminar seguida de una audiencia de causa probable.

Si Deleon es apto para una fianza, el estado ha solicitado que entregue su pasaporte u otros documentos de viaje, que se le prohíba poseer armas de fuego, municiones u otras armas, que se someta a un análisis de orina aleatorio y que se abstenga de consumir drogas o alcohol. El estado también solicitó monitoreo electrónico con un dispositivo GPS si se establece una fianza, según documentos judiciales.

No quedó claro de inmediato si Deleon contrató a un abogado que pudiera emitir declaraciones en su nombre. Su familia no pudo ser contactada por Heavy después de su arresto. La familia de Diamond aún no ha emitido una declaración pública sobre el arresto realizado por su asesinato y la policía solicitó privacidad para ellos. Su madre publicó en Facebook que familiares y amigos planeaban presentarse en la primera comparecencia ante el tribunal de Deleon para ayudar a garantizar que no pueda obtener la fianza.

