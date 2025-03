Francia pide a EE.UU. que devuelva la Estatua de la Libertad: ¿Trump la devolverá?

Francia está pidiendo que le devuelvan la Estatua de la Libertad, la cual fue un regalo de Francia en 1886. Resulta que el político francés, Raphaël Glucksmann, está acaparando titulares en su país por sugerir que Estados Unidos ya no merece el monumento.“Devuélvannos la Estatua de la Libertad”, dijo Glucksmann, quien es miembro del Parlamento Europeo y copresidente de un pequeño partido de izquierda en Francia. “Fue nuestro regalo para ustedes. Pero, al parecer, la desprecian. Así que estará feliz aquí con nosotros”.

Lo cierto es que Glucksmann no puede hablar en nombre de todos sus compatriotas, pero muchos le aplauden su sugerencia. Durante un discurso este fin de semana, Glucksmann expresó que algunos estadounidenses “han optado por ponerse del lado de los tiranos” que refleja la profunda conmoción que los radicales cambios en la política exterior e interior del presidente estadounidense Donald Trump están provocando en Francia y en otras partes de Europa.

2. As the press secretary for this shameful Administration said: without your nation, France would have "spoken German." In my case, it goes further: I would simply not be here if hundreds of thousands of young Americans had not landed on our beaches in Normandy. pic.twitter.com/Yy4ELT7OuL

La Casa Blanca no le dio mucha importancia a los comentarios de Glucksmann, afirmando que Francia debería seguir “agradecida” por el apoyo estadounidense durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Glucksmann, a su vez, replicó que la gratitud francesa por los sacrificios de los estadounidenses en tiempos de guerra es “eterna”, pero añadió: “Si el mundo libre ya no le interesa a su gobierno, entonces tomaremos la antorcha, aquí en Europa”.

“Nadie, por supuesto, vendrá a robar la Estatua de la Libertad”, expresó Glucksmann en sus redes. “La estatua es suya. Pero lo que representa pertenece a todos”.

