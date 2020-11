[VIDEO] Fox News interrumpe la conferencia de prensa de Kayleigh McEnany por afirmaciones falsas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, estaba en medio de una sesión informativa desde la Sala de Prensa Brady el 9 de noviembre, cuando Fox News interrumpió repentinamente su transmisión en vivo.

El presentador de Fox News, Neil Cavuto, interrumpió la conferencia de prensa de McEnany después de que ella dijo: “Queremos que se cuenten todos los votos legales y todos los votos ilegales…” antes de que Cavuto dijera: “Woah, Woah. No estoy de acuerdo, creo que tenemos que dejar muy claro que ella está acusando al otro lado de dar la bienvenida al fraude y dar la bienvenida al voto ilegal”.

“A menos que tenga más detalles para respaldar eso, no puedo continuar mostrándoles esto. Quiero asegurarme de que tal vez tengan algo para respaldar eso, pero es una acusación muy explosiva… Si trae pruebas, por supuesto, la aceptaremos de regreso”.

El límite de Cavuto para permitir que miembros republicanos emitan reclamos sin pruebas durante su horario parece estar disminuyendo desde que quedó claro que el candidato demócrata Joe Biden es presidente electo. A medida que se siguen contando los votos y las boletas por correo en numerosos estados clave el 4 de noviembre, Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, dio una conferencia de prensa en Filadelfia para denunciar el presunto fraude electoral que está ocurriendo en Pensilvania.

Sin embargo, durante el discurso de Giuliani, el presentador de Fox News, Neil Cavuto, interrumpió al exalcalde de Nueva York para anunciar al candidato presidencial demócrata Joe Biden como el ganador previsto en Michigan.

Giuliani estaba discutiendo las posibles formas en que podría estar ocurriendo el fraude electoral: “No tenemos idea de si están firmados, si tienen el matasellos correcto, si no es solo la misma persona que envió 100,000 boletas, y ellos todos se cuentan. Esta es la forma en que pretenden ganar. Ahora, me informa el ex congresista Sweeney… “- antes de que Cavuto interrumpiera para decir: “…Es posible que haya notado que algo sucedió con el recuento de votos electorales de Joe Biden”.

“Nuestra mesa de decisiones ha echado un vistazo a Michigan y concluyó que Joe Biden ganó Michigan y obtuvo los 16 votos electorales de Michigan. Eso lo coloca ahora a seis votos electorales de la presidencia de Estados Unidos”, anunció Cavuto.

Después de declarar la victoria de Biden en Michigan, Cavuto no volvió a transmitir el resto del informe de Giuliani.

