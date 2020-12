[FOTOS IMPACTANTES] La sangre esparcida por las paredes de un niño de 13 años que murió por coronavirus

Una madre de Missouri está compartiendo imágenes de la habitación del hospital salpicada de sangre de su hijo moribundo en un esfuerzo por crear conciencia sobre la gravedad del coronavirus.

Stephanie Franek, una enfermera de St. Louis, le dijo a The Sun que su hijo Peyton Baumgarth tenía solo 13 años cuando murió a causa del virus en octubre. Seis días después de su diagnóstico, la salud del estudiante de octavo grado se deterioró repentinamente y el 31 de octubre después de que sus niveles de oxígeno se desplomaron.

“Tuvo un gran ataque de tos y básicamente comenzó a tener una hemorragia en el pecho”, dijo Franek, según The Sun.

Peyton estaba recibiendo tratamiento en el Hospital de Niños SSM Health Cardinal Glennon, explicó la madre a The Sun. Ella describió cómo vio con horror cómo un médico intentaba colocar un tubo en el cuello de su hijo para ayudar a que su sangre se oxigenara, haciendo que la sangre salpicara las paredes y el equipo.

Ahora habla sobre la forma en la que murió Peyton con la esperanza de inspirar a los estadounidenses a adherirse a las pautas de salud.

People are tired of seeing their loved ones get sick and/or die. This is 13-year-old Peyton Baumgarth. His mom had to watch him cough blood all over his room and then die of COVID. Then her sister died of COVID. pic.twitter.com/wx8LjkIF8v

— Ditch Moscow Mitch! Support Warnock and Ossoff! (@scribunda) December 20, 2020