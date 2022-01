[FOTOS] Mike Pompeo bajó muchísimo de peso: así fue el cambio

Mike Pompeo, exsecretario de Estado en la administración de Donald Trump, reveló que había perdido 90 libras.

Puede ver fotos de antes y después a lo largo de este artículo. Pompeo le dijo a The New York Post que perdió 90 libras en seis meses. También explicó la dieta y el régimen de ejercicios que solía realizar, sobre los que puede obtener más información más adelante en este artículo.

La gente felicitó a Pompeo por la importante pérdida de peso.

Aquí hay un video que Pompeo publicó en su página de Facebook el 7 de enero de 2022, que muestra su pérdida de peso.

Esto es lo que necesita saber:

Aquí hay fotos de Pompeo después de su pérdida de peso

Pompeo le dijo a The Post que decidió perder peso en junio de 2021, cuando casi llegó a las 300 libras. Le dijo a su esposa, Susan, “Hoy es el día”.

Atribuyó el ejercicio a su pérdida de peso, en parte, según The Post. “Empecé a hacer ejercicio, no todos los días, pero casi todos los días, y comer bien y el peso comenzó a bajar”, dijo al medio de comunicación.

Pompeo le dijo a The Post que compró mancuernas y una máquina elíptica para su casa y que “trató de bajar allí cinco, seis veces a la semana y permanecer allí durante media hora más o menos. Eso no fue nada científico. No había entrenador, no había dietista. Solo era yo”.

¿Qué come él? Pompeo le dijo a The Post que simplemente trató de comer alimentos más saludables. Por ejemplo, a su familia le encanta ir a IHOP, pero ahora compra claras de huevo y tocino de pavo.

Mientras todos los demás comen pasta y pan, él come ensalada, dijo. Está tratando de mantenerse alejado de los postres azucarados y los carbohidratos, según The Post.

Aquí hay fotos de Pompeo antes de perder peso

Pompeo es considerado políticamente ambicioso y el UK Times informó que su pérdida de peso está alimentando las especulaciones de que podría estar preparándose para una carrera presidencial en 2024.

En Facebook, en enero de 2022, Pompeo criticó al presidente Joe Biden, escribiendo: Rezo para que hagan lo correcto y rechacen el mandato inconstitucional del presidente Biden”.

También escribió recientemente: “La forma en que nuestra Administración ha procedido con la retirada de Afganistán habría protegido los intereses estadounidenses y ayudado a prevenir la tragedia que se desarrolla allí hoy. La Administración Biden rompió los planes que dejamos en su lugar”.

Pompeo, un veterano del ejército, también es el ex director de la CIA.