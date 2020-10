[FOTOS] Las manos magulladas de Mitch McConnell despiertan severa preocupación por su salud

Las fotos de las manos magulladas y descoloridas del senador Mitch McConnell han provocado una gran preocupación por la salud del líder de la mayoría del Senado en Twitter. Las imágenes comenzaron a volverse virales el 21 de octubre y fueron verificadas como fotos sin editar por Getty Images y The Associated Press.

McConnell, 78 años, que se presenta a la reelección en Kentucky, ha tenido una presencia constante en los medios de comunicación recientemente debido a las negociaciones en curso sobre el segundo proyecto de ley de cheques de estímulo, y los estadounidenses expresaron su preocupación en Twitter de que McConnell podría no estar lo suficientemente sano como para participar en estas importantes negociaciones.

Otros usuarios de las redes sociales dijeron que si hay algún problema con la salud de McConnell, la gente de Kentucky tiene derecho a saberlo antes de las elecciones.

El periodista de Vox, Aaron Rupar, compartió fotos de las manos de McConnell y tuiteó: “Espero que Mitch McConnell no tenga problemas de salud, pero sus manos no se ven bien (imágenes de Getty)”.

Un hematoma en la cara de McConnell causó todavía más preocupación. Las fotos inalteradas muestran un hematoma en la parte superior derecha de su labio. Una persona tuiteó: “Algo anda mal con Mitch McConnell. Las fotos de las manos hablan por sí solas, pero esta foto de la cara… El tío está muy pintado para cubrir moretones y costras. No está bien.”

McConnell, de quien no se ha informado que haya contraído coronavirus, sufrió de polio cuando era niño. En abril, se quedó mudo de la emoción al hablar sobre contraer la enfermedad mortal con ABC News. “Tuve suerte”, dijo, recordando cómo su madre “estaba decidida a verme caminar de nuevo. Mi madre me inculcó todo eso antes de los 4 años y creo que ha sido muy influyente en la forma en que llevo mi vida”.

