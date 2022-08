Las fotos más “hot” de la mujer que puso en su sitio a Donald Trump

El nombre de Donald Trump parece estar asociado con polémicas y controversias, que suman decenas de episodios, confrontaciones y escándalos, ocurridas no solamente cuando fue presidente de Estados Unidos, sino desde que era un reconocido magnate y dueño del concurso de belleza Miss Universo.

Y precisamente, como muchos recordarán, en 2015, antes de vender el certament de belleza que adquirió en 1996 con la polémica por el bullying que Alicia Machado denunció por haber aumentado de peso, dejó la empresa con otra gran controversia.

A pesar de que Trump era su jefe, la entonces Miss Universo, la colombiana Paulina Vega, no tuvo reparo en ponerlo en su sitio, y criticarlo fuertemente por haber hecho comentarios xenófobos y crueles contra la comunidad latina, a la que se refirió como “mexicanos”.

Donald Trump: "México nos envía droga, crimen y violadores"

La preciosa exreina de belleza alzó su voz llamando a Trump “arrogante”, “pesado”, “injusto” y “ofensivo” por haber atacado a los latinos en su discurso de anuncio de campaña presidencial, haciendo que el expresidente luego la llamara “hipócrita” por no renunciar al título que ganó en buena lid.

Ante las ofensas de Trump a los inmigrantes hispanos, a quienes llamó “violadores”, “traficantes de droga” y “delincuentes”, la colombiana sentó postura enfrentando a Trump.

Paulina Vega is crowned Miss Universe 2014

“Como colombiana y como Miss Universo, quiero mostrar mi apoyo y validar los sentimientos de la comunidad latina”, dijo Paulina en julio del 2015, en un comunicado. “La Organización Miss Universo trabaja independientemente de sus dueños… Durante los últimos 64 años, han creado alianzas con grandes grupos de caridad y han ayudado a miles de comunidades. Su legado de unir países de alrededor el mundo ha sido inspirador para muchos”, mencionó en su comunicado Paulina Vega.

“Si la Organización Miss Universo compartiera sentimientos antilatinos o cualquier tipo de sesgo racial, no estaría en esta posición hoy… Creo firmemente que dividir y categorizar a la humanidad solo la detiene. Reconocer y aceptar las diferencias que existen en la humanidad es el primer paso para un desarrollo real y sustancial. Debemos esforzarnos juntos para mejorar el bien común”, agregó.

Acto seguido, la respuesta de Trump fue escueta y tajante: “Miss Universo, Paulina Vega, me criticó por decir la verdad sobre la inmigración ilegal, pero luego dijo que se quedaría con la corona, hipócrita”.

A pesar del deseo de Trump de que Paulina Vega renunciara a su corona, ella no lo hizo y terminó su año de reinado reconocida como una de las mejores reinas que ha pasado por esa organización.

Desde entonces la preciosa colombiana de 29 años, la segunda Miss Universo que ha tenido el país sudamericano, consolidó una monumental carrera en el mundo de la moda y la televisión.

Paulina, no solamente ha sido presentadora de diferentes programas de televisión de su país, sino que ha modelado para diseñadores famosos, ha sido jurado en Miss Universo, se convirtió en empresaria y en redes sociales constantemente comparte fotografías y videos que dejan ver por qué se ganó la corona que Trump quería que abanadonara.

Al mismo tiempo, con su actitud al enfrentar a Trump, Paulina Vega dejó claro lo que significa usar la voz que le da la fama para defender a su comunidad y mostrar lo que es ser una mujer empoderada.

