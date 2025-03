¿Fin del Cambio de Hora? Qué dice el presidente Trump

El debate sobre poner fin al cambio de hora ha existido durante décadas. Este 9 marzo de 2025 se tiene que adelantar los relojes por una hora para iniciar el horario de verano. Lo que quiere decir que vamos a perder una hora. Lo que ahora muchos quieren saber es si el presidente Donald Trump va a ponerle fin al cambio de hora. Ya que el presidente ha expresado más de una vez que le gustaría poner fin al cambio de hora. “El Partido Republicano hará todo lo posible para eliminar el horario de verano, que tiene un electorado pequeño pero fuerte, ¡pero no debería!”, escribió Trump en su red social Truth Social el pasado mes de diciembre. También lo volvió a expresar en 2019. “El horario de verano es inconveniente y muy costoso para nuestra nación”.

A pesar que Trump pareció manifestarse a favor de eliminar el cambio de horario en diciembre.

El pasado jueves, Trump ya no estaba tan ansioso de poner fin al cambio. Mientras firmaba órdenes ejecutivas, Trump dijo que el horario de verano era “una cuestión de mitad y mitad”. “Es algo que puedo hacer [poner fin al cambio de horario], pero a mucha gente le gusta de una manera y a mucha gente le gusta de otra”, dijo Trump.

“El horario de verano hace que el sol salga y se ponga una hora más tarde en el día. Eso tiene implicaciones para las actividades de la mañana y la tarde”, señaló Trump. Y agregó: “Supongo que a la gente le gustaría tener más luz más tarde, pero algunas personas quieren tener más luz más temprano porque no quieren llevar a sus hijos a la escuela en la oscuridad”.

Así que por ahora continuaremos con el cambio horario.

El multimillonario Elon Musk, quien lidera DOGE, realizó una encuesta en X, antes conocido como Twitter, y preguntó: Si se le pone fin al cambio de horario, les gustaría que la hora se adelante o se atrase?

58.1 por ciento prefieren que se atrase la hora.

41.9 por ciento prefieren que se adelante la hora.

