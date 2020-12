¿FedEx, Amazon y UPS hace entregas en Navidad 2020?

¡Feliz Navidad! Si bien las oficinas de correos y las oficinas federales están cerradas el día de Navidad (pero no la víspera de Navidad), ¿qué pasa con otras formas de entrega de correo? ¿FedEx, Amazon y UPS están entregando en Nochebuena y Navidad este año? Siga leyendo para obtener más detalles.

UPS en Nochebuena

UPS realiza entregas en Nochebuena, pero no en Navidad. Según el sitio web , en Nochebuena todos los servicios de entrega están disponibles. Sin embargo, no hay servicio de recogida en tierra, y el servicio de recogida aérea e internacional solo está disponible si se acuerda previamente antes del 18 de diciembre.

UPS Freight está cerrado en Nochebuena y la entrega solo está disponible si se programa con anticipación.

Es posible que algunas tiendas de UPS hayan modificado el horario comercial para las vacaciones, por lo que querrá verificar con anticipación. Si desea saber si su tienda UPS está abierta, deberá llamar. Puede utilizar el localizador de tiendas aquí para encontrar una tienda cerca de usted .

UPS Express Critical está disponible.

UPS en el día de Navidad

UPS no realiza entregas el día de Navidad. Según el sitio web , todas las ubicaciones de UPS Store están cerradas y no hay servicio de recolección o entrega. UPS Freight también está cerrado y la entrega solo está disponible si se programa con anticipación.

UPS Express Critical está disponible. ¿Qué es UPS Express Critical? Según UPS , el servicio ofrece “una amplia gama de opciones de transporte urgente desde envíos livianos a pesados ​​en todo el mundo “. Por lo tanto, esto es específicamente para envíos urgentes entregados por aire, superficie, chárter, transporte manual, internacional, seguro, precisión interna (servicios de guante blanco) y servicios de valor agregado con equipo especializado.

Los días festivos en los que UPS normalmente está cerrado (excepto UPS Express Critical) incluyen Semana Santa, Año Nuevo, Día de la Independencia, Acción de Gracias y Navidad.

FedEx en Nochebuena

De acuerdo con su programa de vacaciones a >, FedEx Express ha modificado los servicios en Nochebuena y las oficinas de FedEx han modificado sus horarios. Por lo tanto, primero querrá verificar antes de dirigirse para asegurarse de que su tienda local esté abierta. Consulta el horario de tu tienda local aquí.

Los servicios de entrega, sin embargo, están abiertos y funcionando con normalidad. FedEx Freight está cerrado.

FedEx el día de Navidad

De acuerdo con su programa de vacaciones a >, todos los servicios de FedEx excepto FedEx Custom Critical están cerrados el día de Navidad.

Amazon en Nochebuena y Día de Navidad

Amazon puede entregar en Nochebuena. El sitio ofrece entrega el mismo día en algunos lugares en Nochebuena, por lo que deberá consultar el sitio web para ver qué hay disponible en su región. (Amazon no suele realizar entregas el día de Navidad, aunque puede haber excepciones según las opciones que ofrezca un vendedor externo). notas de la publicación del blog de Amazon que puedes comprar “millones de artículos con entrega hasta Nochebuena”. El blog también señala: “Los miembros en miles de ciudades y pueblos en 47 áreas metropolitanas principales pueden comprar millones de artículos en Nochebuena y recibirlos el mismo día con Prime Free Same Day Delivery”.

Desafortunadamente, la entrega de correo se ha retrasado en todo el país debido a una mayor demanda y a muchos empleados que están enfermos por COVID-19, por lo que si su entrega de Amazon depende de USPS, podría retrasarse. El sitio web del Servicio Postal de EE. UU. Dice que está experimentando retrasos debido a “aumentos de volumen sin precedentes y disponibilidad limitada de empleados debido a los impactos de COVID-19. Agradecemos su paciencia y seguimos comprometidos a entregarle las vacaciones”.

El 21 de diciembre, The Washington Post advirtió que millones de paquetes podrían llegar tarde. porque 19.000 trabajadores postales estaban sin trabajo debido a la pandemia. Entonces, si su paquete aún no ha llegado y es el día de Navidad, no significa que se haya perdido. El USPS está haciendo lo mejor que puede en este momento, pero muchos paquetes y regalos de Navidad podrían llegar después de Navidad.