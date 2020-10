¿Cuándo es el próximo debate presidencial?

Esta noche fue el primer debate vicepresidencial, pero ¿cuánto tiempo falta para el próximo debate presidencial? Hay dos debates más después del de esta noche, si continúan según lo planeado. Sin embargo, el momento exacto no se conoce en este momento, ya que depende en parte de cómo progresa la salud del presidente Donald Trump quien dio positivo por coronavirus.

El segundo debate presidencial está programado para el jueves 15 de octubre en el Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas del condado de Miami-Dade. El moderador de este debate será Steve Scully de C-SPAN. Este debate tendrá un formato de tipo ayuntamiento en el tercer centro de artes escénicas más grande de todo Estados Unidos. Actualmente, el centro está celebrando su aniversario 14º. Está ubicado en el centro de Miami en Biscayne Boulevard.

Sin embargo, hay muchas incógnitas sobre el segundo debate. En este momento, existe la posibilidad de que las cosas cambien. El debate podría cancelarse si la enfermedad por coronavirus de Trump no se ha curado por completo, por ello podría celebrarse de forma remota. Donald Trump quiere que el debate continúe según lo programado, pero los expertos advierten que no debería seguir como de costumbre si todavía da positivo por Covid-19.

El 6 de octubre, Trump tuiteó: “Espero con ansias el debate de la noche del jueves 15 de octubre en Miami. ¡Será grandioso!”

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020