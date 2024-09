La FBI investiga segundo intento de asesinato contra Trump en Florida

Donald Trump se encuentra a salvo después de un tiroteo en su campo de golf en Florida. “Hubo disparos en mi vecindad, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quería que escucharan esto primero: ¡ESTOY BIEN Y SALUDABLE!” dijo el expresidente en un correo electrónico a los medios “Nada me frenará. ¡NUNCA me rendiré! Siempre los amaré por apoyarme”.

Este domingo 15 de septiembre, un agente del Servicio Secreto se encontraba en el campo de golf cuando vio un cañón de rifle que sobresalía de una cerca y “se enfrentó” al sospechoso, dijo el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, en una conferencia de prensa a última hora de la tarde del domingo, informa CNN.

En ese momento Trump se encontraba en el campo de golf jugando y moviendose entre los hoyos cinco y seis cuando de repente escucha unos disparos alrededor de la 1:30 p.m., hora del Este.

FOX News reporta que el sospechoso apuntó con un rifle AK-47 al expresidente Trump en un campo de golf el domingo por la tarde estaba al menos a 300 metros de distancia, dijeron las autoridades. El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, dijo que el pistolero tenía un rifle estilo AK con mira telescópica, dos mochilas colgadas de una cerca y una cámara GoPro. En la mochila también se encontraron baldosas de cerámica.

