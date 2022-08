Dr. Fauci renuncia como asesor médico de la Casa Blanca: ¿Por qué razón?

El Dr. Anthony Fauci, la principal cara visible de Estados Unidos en cuanto a la lucha contra la pandemia de COVID-19, anunció este lunes que renuncia a sus cargos de asesor médico de la Casa Blanca y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) a partir de diciembre.

“Aunque me muevo de mis puestos actuales, no me jubilaré”, dijo el experto en enfermedades infecciosas, en un comunicado emitido por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Y justificó su decisión: “Después de más de 50 años de servicio en el gobierno, planeo continuar con la siguiente fase de mi carrera mientras todavía tenga tanta energía y pasión por mi campo”.

🇺🇸 El también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EU anunció que renunciará a sus cargos gubernamentales en diciembre.https://t.co/w2GZtDkY3j — Excélsior (@Excelsior) August 22, 2022

Durante una conferencia de prensa, el Dr. Fauci dijo que había sido un “enorme privilegio” servir y asesorar a siete presidentes de EE. UU., comenzando con Ronald Reagan, sobre las amenazas de enfermedades infecciosas, incluido el VIH/SIDA, el ébola, el zika y el COVID-19.

“Estoy particularmente orgulloso de haber servido como asesor médico jefe del presidente Joe Biden desde el primer día de su administración”, continuó Fauci.

Fauci no dio más detalles sobre lo que planea hacer después de dejar el cargo de director del NIAID

A pesar de que el Dr. Fauci anunció la renuncia indeclinable a sus dos cargos, no dio precisiones acerca de lo que será su vida profesional de diciembre en adelante.

Sin embargo, dijo que quería “seguir avanzando en la ciencia y la salud pública e inspirar y asesorar a la próxima generación de líderes científicos mientras ayudan a preparar al mundo para enfrentar amenazas de enfermedades infecciosas en el futuro”.

“Durante los próximos meses, continuaré poniendo todo mi esfuerzo, pasión y compromiso en mis responsabilidades actuales, así como también ayudaré a preparar el Instituto para una transición de liderazgo. NIH cuenta con algunos de los científicos más talentosos del mundo, y no tengo ninguna duda de que estoy dejando este trabajo en manos muy capaces”, subrayó.

Según reporta CNBC, Fauci primero se unió a los Institutos Nacionales de Salud en 1968, cuando tenía 27 años, donde rápidamente ascendió de rango y finalmente asumió el cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en 1984. El expresidente George W. Bush le otorgó a Fauci la Medalla Presidencial de Libertad en 2008.

Fauci llamó a liderar el NIAID a través de tantas amenazas extraordinarias para la salud como el “honor de su vida”.

El presidente Joe Biden elogió al Dr. Fauci tras anunciar su renuncia

Al conocer el anuncio del Dr. Fauci, el presidente Biden elogió a su futuro exasesor médico y dijo en un comunicado que Estados Unidos era más fuerte y “más saludable gracias a él”.

“Gracias a las muchas contribuciones del Dr. Fauci a la salud pública, se han salvado vidas aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo”, dijo Biden, y agregó: “Al dejar su puesto en el gobierno de los EE. UU., sé que el pueblo estadounidense y el mundo entero seguirán beneficiándose de la experiencia del Dr. Fauci en lo que sea que haga a continuación.

“Ya sea que lo haya conocido personalmente o no, ha tocado la vida de todos los estadounidenses con su trabajo. Extiendo mi más profundo agradecimiento por su servicio público”.

