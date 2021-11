Fauci asegura que nueva variante del COVID ya podría estar en EE.UU.

La aparición de la nueva variante del COVID, encontrada en África, ha generado alarma en todo el mundo, debido a que resulta ser muy contagiosa, y aunque hasta el momento no se ha comprobado que la cepa haya llegado a Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci aseguró que la Omicrón, como se le denomina, ya podría estar en territorio estadounidenses sin que lo sepamos.

Fauci, experto epidemiólogo de la Administración Biden, aseguró que la cepa pudiera estar rondando el país, como ha ocurrido con otro tipo de cepas que ya ingresan al territorio, pero luego se comprueban.

El asesor médico de la Casa Blanca habló con NBC, y allí, sin pretender ser alarmista, pero con mucha sinceridad, manifestó que hay que seguir con las precauciones necesarias, pues la cepa Omicrón del COVID-19 ya pudiera estar en Estados Unidos.





“No me sorprendería que esté aquí y no la hayamos detectado todavía. Cuando se tiene un virus que se transmite con tanta facilidad y ya hay casos en otros países a consecuencia de los viajes, casi invariablemente terminará llegando a todas partes”, aseguró Fauci.

La gobernadora de de Nueva York, Kathy Hochul, quien prefiere estar preparada, declarando estado de emergencia en el estado, a partir del 3 de diciembre, para poder actuar con mayor rápidez en caso de que los contagios de COVID aumenten ante la eventual presencia de la nueva variante, dijo que aunque no tiene conocimiento de que la cepa esté ya por estos lados del planeta, considera qu será cuestión de días para que llegue.





“Hemos tomado medidas extraordinarias para prevenir la propagación de COVID-19 y combatir esta pandemia. Sin embargo, seguimos viendo señales de advertencia de picos este próximo invierno, y aunque la nueva variante de Ómicron aún no se ha detectado en el estado de Nueva York, vendrá“, dijo la mandataria en conferencia de prensa, según lo reseñó el periódico El Diario NY.





Y es que la variante africana tiene muy atebtas a las autoridades de salud de todo el mundo, no solo porque se ha visto que tiene más de 30 mutaciones, que no se había visto juntas en otras cepas que han estado presentes este año.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que habrá que estar vigilando muy de cerca el desarrollo de la variante Omicrón, pero por ahora, a medida de prevención, el país prohibirá desde la próxima semana el ingreso a viajeros de Sudáfrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique y Malawi.

Países de la Unión Europea América y Asia también están adoptando postura similares, siendo por ahora Estados Unidos, España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Singapur, Canadá, Austria e Israel, las naciones que estan imponiendo restricciones al ingreso de africanos.

Hasta el momento tampoco los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), han confirmado ningún caso de la nueva cepa en Estados Unidos.