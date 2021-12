Fauci hace preocupante pronóstico sobre contagios COVID por variante ómicron

Los contagios de COVID en Estados Unidos siguen creciendo en plena época navideña debido a la variante ómicron que ha hecho que millones de estadounidenses salgan en masa a practicarse todo tipo de pruebas rápidas y tipo PCR, y aunque las autoridades han señalado que la cepa al parecer es menos grave, pues genera síntomas más leves del coronavirus, esto no significa que no haya nada de qué preocuparse.

Y es que debido a lo altamente contagiosa que resulta ser la variante ómicron, el panorama sobre contagios luce muy complicado en el horizonte.

Así lo dejó ver el dr. Anthony Fauci, experto epidemiológico de la Casa Blanca, quien aseguró que los casos de COVID aumentarán considerablemente en las próximas semanas.





“Hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo con certeza, y es que (ómicron) es extraordinariamente contagiosa”, dijo Fauci el domingo, durante una entrevista en el programa “This Week” de ABC News. “Simplemente ha superado incluso a las más contagiosas de las anteriores, incluida Delta. No hay discusión sobre eso”.

Y preciamente, según explicó Fauci, es en ese aumento de contagios donde radica la gran preocupación de las autoridades, pues se teme que a pesar de que ómicron genere síntomas leves, aumenten los casos de enfermedad intermedia, que puedan colapsar el sistema hospitalario, debido a la elevada rapidez con que esta cepa se transmite.

“Lo que sería inmediato es asegurarnos, dada la rápida propagación de esta extraordinaria variante, que no recibamos un exceso de hospitalizados, particularmente en aquellas regiones en las que hay una mayor proporción de personas no vacunadas“, agregó el epidemiólogo, advirtiendo una vez más que las personas que no han recibido la vacuna, que en Estados Unidos, son cerca de 50 millones, representan un mayor riesgo.

El experto de salud de la Administración Biden aseguró también que aunque actualmente los contagios semanales están superando los 150,000 casos, se prevé que el próximo mes esto aumente.

“Queremos asegurarnos de que, dado el gran volumen de casos que ve ahora y todos los días, aumente y aumente. El último promedio semanal fue de 150,000 y probablemente será mucho mas alto“, sentenció Fauci.

“El problema del que no queremos ser complacientes, es que cuando tienes un volumen tan alto de nuevas infecciones, puede anular una disminución real en la gravedad, de modo que si tienes muchas, muchas, muchas más personas con menos nivel de severidad, eso podría neutralizar el efecto positivo de tener menos severidad cuando hay más personas“, agregó el funcionario.