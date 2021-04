Policía muestra foto de Fantahun Girma Woldesenbet, autor de tiroteo en Maryland

La policía de Frederick publicó la primera foto de Fantahun Girma Woldesenbet , el sospechoso de quien dicen que le disparó a dos marineros de la Armada y fue abatido a tiros en Fort Detrick, Maryland.

Woldesenbet, un ayudante médico del hospital de la Marina de los EE.UU., presuntamente hirió a dos personas en una instalación militar, a unos 10 minutos de Fort Detrick, una base del Ejército de EE.UU, donde estaba trabajando el martes 6 de abril de 2021.

El sujeto fue baleado y asesinado en la base militar, cuando las autoridades dijeron que huyó. Se detuvo en un puesto de control y blandió un arma alrededor de las 8:45 am.

Investigators Identify Sailors Shot By Navy Medic Near Fort DetrickThe investigation continues into why Navy medic Fantahun Girma Woldesenbet opened fire near Fort Detrick Tuesday, injuring two sailors. 2021-04-07T20:17:41Z

El hombre tenía 38 años y vivía en Frederick, Maryland. Las dos víctimas heridas sobrevivieron. Sus nombres no han sido revelados.

Esto es lo que necesita saber:

Brigadier General Michael Talley says 38yo Fantahun Girma Woldesenbet shot & injured 2 other sailors with a rifle inside a Navy installation at Riverside Tech Park in Frederick at 8:20a. 25m later he drove past security at Ft Detrick gate, showed a gun, was shot & killed. pic.twitter.com/QfwD9Bi1K9 — Megan Cloherty (@ClohertyWTOP) April 6, 2021

Las fuerzas del orden publicaron una declaración conjunta el 7 de abril y mostraron la primera foto de Woldesenbet, pero no agregaron información nueva.

El Departamento de Policía de Frederick, Fort Detrick y la Oficina de Campo de Baltimore del Buró Federal de Investigaciones, publicaron una imagen de Woldesenbet en la tarde del 7 de abril de 2021, más de 24 horas después de que supuestamente abrió fuego en Riverside Tech Park, en Frederick, y luego murió después, según se informó, blandiendo un arma en Fort Detrick.

“El Departamento de Policía de Frederick, en coordinación con las agencias cooperantes que investigan el incidente de un tirador activo el martes, publicaron la foto del sujeto Fantahun Girma Woldesenbet, de 38 años, de Frederick, quien fue asesinado a tiros por la policía militar civil de Fort Detrick después de disparar inicialmente a dos personas en el 8400 de Progress Drive, y luego condujo hacia Fort Detrick”, decía el comunicado de prensa.

El comunicado continuó con un reconocimiento de la información limitada que se ha dado a conocer, pero dijeron que quieren mantener la integridad de la investigación. Además, dijeron que el público debe confiar en la información de fuentes confiables y evitar los rumores.

La declaración decía:

“Además, nuestras agencias saben que el público y los medios de comunicación quieren respuestas sobre este incidente y la investigación posterior. Nosotros también lo hacemos. Las investigaciones toman tiempo. Cuando las agencias tengan información que hayamos confirmado, la divulgaremos a través del sistema de alerta de noticias del FPD, al que todos, incluidos los socios de medios, pueden registrarse en el sitio cityoffrederickmd.gov/alerts”.

Police identify gunman in Fort Detrick, Maryland shooting as Fantahun Girma WoldesenbetNavy hospital corpsman Fantahun Girma Woldesenbet, shot two men at a business park in Maryland before breaching a gate at the nearby Fort Detrick Army base where he was killed by military personnel, authorities said. Just after 8am Tuesday morning, Frederick police responded to 'an active shooter in the 8400 block of Progress Drive'. Authorities said… 2021-04-06T20:06:09Z

“Hasta entonces, queremos asegurarle al público que estamos investigando este incidente desde todos los ángulos y alentamos a todos los residentes y socios de los medios a evitar especulaciones o rumores sobre los detalles de la investigación. La información errónea no verificada puede resultar perjudicial para la investigación”, agregaron.

Imágenes circuladas en las redes sociales mostraron a hombres diferentes que no eran sospechosos del tiroteo

That's not Fantahun Girma Woldesenbet. The photo you've linked is Marquis Poteat, a man accused of fatally shooting an MTA Mobility driver.https://t.co/yb4B43w4Ai — Ethan Biando (@ethanb822) April 6, 2021

Las redes sociales corrieron desenfrenadamente en las horas posteriores al tiroteo, compartiendo fotos de hombres que no eran los sospechosos del tiroteo y afirmaban que mostraban al tirador.

Una de las imágenes más comunes que circulan en línea mostraba a Marquis Poteat, un hombre que fue arrestado en Carolina del Sur el día del tiroteo.

Poteat, de 33 años, fue acusado de la muerte de Frankye Duckett. Duckett fue asesinado a tiros a principios de 2021 mientras trabajaba como conductor de movilidad de MTA en Baltimore, según CBS Local.

“Ese no es Fantahun Girma Woldesenbet”, escribió el periodista independiente Ethan Biando. “La foto que han mostrado es Marquis Poteat, un hombre acusado de disparar fatalmente a un conductor de MTA Mobility”.

Otra imagen mostraba a un hombre diferente con el mismo nombre. El otro hombre es un médico que trabaja para una empresa llamada BioInnovate Africa como líder de equipo para apoyar a las biorrefinerías que producen jarabes en comunidades de secano en África, dice su perfil.

#FACTCHECK: This isn't Fantahun Girma Woldesenbet, the deceased suspect in the Fort Detrick shooting. This man is Dr. Fantahun Woldesenbet, a doctor working for a company called BioInnovate Africa.https://t.co/AkuHeRdnBR pic.twitter.com/OGqa8XcW0C — Ethan Biando (@ethanb822) April 6, 2021

“Es investigador y director de la Dirección de Biotecnología Industrial, Instituto Etíope de Biotecnología. Su investigación se centra en la biotecnología industrial, la tecnología enzimática, la biorremediación, la tecnología de fermentación y la conversión de residuos agrícolas”, dice el perfil del Dr. Fantahun Woldesenbet, que tiene el mismo nombre y apellido que el sospechoso del tiroteo. “Ha dirigido y gestionado programas de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. También ha trabajado en la Universidad Arba Minch, Etiopía, como conferencista y profesor asistente, y ocupó varios puestos administrativos como registrador asociado, decano de la facultad y director de investigación de la institución”.

