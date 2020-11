Falleció David Dinkins, el primer alcalde negro de Nueva York

David Norman Dinkins, el primer y único alcalde afroamericano por el momento de la ciudad de Nueva York en 1990, falleció a la edad de 93 años en la noche del lunes, de acuerdo a información de medios locales estadounidenses, exactamente un mes y medio después de que falleciera su esposa Joyce Dinkins, quien murió el pasado 11 de octubre, a los 89 años. Esta información fue verificada por el departamento de Policía de la ciudad.

De acuerdo a información del médico de cabecera de Dinkins, este lo encontró el lunes en la noche en su apartamento de Lenox Hill inconsciente. La causa de su muerte se debe a circunstancias naturales, han informado NBC New York y el New York Post, medios que citaron información de fuentes cercanas al político.

BREAKING: The New York Police Department says the city's first African-American mayor, David Dinkins, has died at age 93. https://t.co/5JVKFrPEdI

El político nació el 10 de julio de 1927 en Trenton, vecino estado de Nueva Jersey, asistió a la universidad Howard y a la Facultad de Derecho de Brooklyn y por último se radico en Harlem, una zona tradicionalmente afroamericana de Manhattan, donde comenzó su carrera política local, cuando en 1966 fue elegido asambleísta de este estado. Luego fue elegido como presidente de la Junta de Elecciones del condado de Manhattan en 1985.

En este barrio, formó parte del grupo “Banda de los Cuatro”, conformado por afroamericanos, el cual tomó gran poder. En este también participó el congresista Charles Rangel, Percy Suttony Basil Paterson, el padre del futuro gobernador de Nueva York, David Paterson.

Luego en 1989, Dinkins comenzó su carrera por la alcaldía de Nueva York, y fue en el año de 1990 que el exalcalde del partido demócrata, se proclamó el primer alcalde negro de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, tras derrotar a Edward Koch y Rudy Giuliani, un fiscal republicano que derrotaría a Dinkins cuatro años después.

En su periodo como Alcalde, se vivió en la ciudad un escenario de racismo, pobreza y violencia, en ese momento la New York registraba más de 1.000 homicidios anuales. Por ello, el mandatario, ayudó a la población neoyorquina, para que recibieran ayudas tras la recesión económica. Además, lideró la represión de los delitos violentos, la revitalización de Times Square, y estableció tradiciones como Restaurant Week y Fashion Week.

De igual manera, subió los impuestos para contratar a miles de policías, invirtió millones de dólares para revitalizar viviendas abandonadas y su gobierno convenció a la coportacion Walt Disney de que invirtiera en la limpieza de Times Square.

El día de su posesión Dinkins declaró ser ‘El alcalde de toda la gente de Nueva York’. “Todos somos soldados de infantería en la marcha hacia la libertad”. Y en su discurso se refirió a la ciudad de New York un como “magnífico mosaico de raza y fe religiosa, de orígenes nacionales y orientación sexual, de individuos cuyas familias llegaron ayer y hace generaciones, pasando por la isla de Ellis o el aeropuerto Kennedy o en buses de la Autoridad Portuaria”. De acuerdo a Infobae.

Rudy Giuliani, abogado, asesor en ciberseguridad y político estadounidense que se desempeñó como alcalde de la ciudad de Nueva York en 1994 envió un sentido mensaje, luego de conocerse la noticia.

“Extiendo mi más sentido pésame a la familia del alcalde David Dinkins y a los muchos neoyorquinos que lo han amado y apoyado. Dio gran parte de su vida al servicio de nuestra gran Ciudad”. Dijo Giuliani a través de su cuenta en Twitter.

