Cinco personas murieron en Denver tras consumir cocaína adulterada

El hallazgo de cinco cuerpos sin vida en un departamento de Commerce City, una ciudad ubicada en el condado de Adams en el estado estadounidense de Colorado el pasado 20 de febrero, y que parecía ser la escena de un homicidio masivo, no fue más que el deceso de cinco personas que perdieron la vida en cuestión de minutos luego de consumir cocaína envenenada, al parecer mezclada con fentanilo.

A district attorney says preliminary evidence suggests that five people found dead in an apartment in suburban Denver overdosed on fentanyl while taking what they believed to be cocaine. Authorities are trying to determine where the drugs were obtained. https://t.co/YcADe9BnKG — The Associated Press (@AP) February 22, 2022

Una mezcla de fentanilo y cocaína es la sospechosa de matar de forma “instantánea” a cinco personas, entre ellas tres de origen hispano, en una fiesta en Denver (Colorado) que “parecía un homicidio masivo”, informó este miércoles el fiscal Brian Mason de Colorado, quien es el encargado de investigar si había otra sustancia entre los componentes, informó LA Times.

El fentanilo es un analgésico sintético impredecible, mortal y poderoso al que se le atribuye el aumento de las sobredosis fatales de drogas en los Estados Unidos.

¿Cómo fue el reporte de los hechos?

5 DEAD from fentanyl-laced cocaine | FOX31 Denver If you're Gonna "Party" & take ANY DRUGS, be aware Thousands ARE DYING from Molly, Cocaine, Pills laced with Fentanyl right now💊🚬💉🥘🎉🎈💔 https://t.co/amjv7Zo1YW — Daniel Newman (@DanielNewman) February 23, 2022

La policía local indicó que otro de los asistentes al evento y que no consumió las drogas llamó a la línea de emergencias 911, fue allí cuando llegaron los paramédicos y los policías, quienes en el lugar de los hechos encontraron una “escena de terror”, de acuerdo a cómo los describieron.

Alertados por un llamado de una mujer pidiendo ayuda, los paramédicos ingresaron a la vivienda la tarde del domingo y se encontraron con “un escenario de pesadilla”, afirmó Mason, de acuerdo a declaraciones citadas por El Tiempo Latino.

The district attorney said the five people who died likely thought they were inhaling something else, possibly cocaine.

https://t.co/4R2BjU1GH4 — 9NEWS Denver (@9NEWS) February 21, 2022

La sobreviviente, quien alertó a las autoridades fue identificada como Cora Márquez (hermana de uno de los fallecidos, identificado como Sam Márquez), quien fue conducida de manera urgente un hospital local, donde permanece en cuidados intensivos.

Sobre las identidades de las cincos personas fallecidos, se estableció que tres de ellos eran los latinos: Karina Rodríguez, de 29 años, su esposo, Sam Márquez, de 32 años, y Humberto Arroyo, de 24 años. Las otras dos personas, de las cuales se desconoce su origen son: Jennifer Danielle Cunningham, de 32 años y Stephine Sonya Monroe de 29 años.

Coroner has identified the 5 people who died in Commerce City. Police believe they accidentally overdosed on fentanyl.



24 y/o Sabas Daniel Marquez

32 y/o Humberto Arroyo-Ledezma

28 y/o Karina Joy Rodriguez

29 y/o Stephine Sonya Monroe

32 y/o Jennifer Danielle Cunningham — Kelly Reinke (@KellyReinkeTV) February 22, 2022

Dentro del inmueble, la policía también halló a un bebé de cuatro meses de vida, de la cual las autoridades confirmaron que era hija de la pareja Rodríguez Márquez. El jefe de policía de Commerce City dijo:

“Espero que los padres no estén ahí, pero he estado haciendo esto por mucho tiempo. Probablemente sería seguro sugerir que los padres probablemente estaban adentro y, por lo tanto, para el bebé, va a pasar mucho tiempo sin padres”, dijo el jefe de policía de Commerce City, Clint Nichols.

Preliminary evidence suggests that five people found dead in an apartment in suburban Denver overdosed on fentanyl while taking what they believed to be cocaine.https://t.co/mbqaonsjpr — KRCG 13 (@KRCG13) February 22, 2022

Según informó el fiscal del Distrito Judicial 17 de Colorado, “los cinco adultos cayeron muertos literalmente en el lugar donde consumieron las drogas”. En ese sentido, definió la escena como un “escenario de pesadilla”. “Todo sucedió muy rápido, casi instantáneamente”, dijo el jefe de policía que lleva adelante la investigación del caso.

“Todos ellos estaban tan mal que ni siquiera pudieron levantarse para llamar al 911 (número de emergencia). Estas drogas son aterradoras. Son peligrosas”, dijo.

Breaking news: Preliminary testing suggests that the five victims believed they were ingesting cocaine Sunday and did not realize the drug had been laced with fentanylhttps://t.co/lktgc26Y9a — The Denver Post (@denverpost) February 21, 2022

Hasta el momento no se ha determinado con exactitud cuál fue el “narcótico ilícito” que causó que estas personas fallecieran, pues todavía se están recogiendo más evidencias. De acuerdo con InfoBae, la policía aún no cierra el caso, y continúan revisando el apartamento para determinar si se utilizó alguna otra sustancia, pero por el momento hay confirmación forense de que el denominador común en los cinco fallecidos fue cocaína adulterada con fentanilo y probablemente alguna otra sustancia que aún se desconoce.

Five people are found dead in a Denver apartment with 4-month old baby. The district attorney says they died from snorting cocaine laced with fentanyl. https://t.co/vbHzCv6Dgx — TheBlaze (@theblaze) February 22, 2022

Así mismo, dice LA Times que tampoco han establecido cuándo se produjeron los fallecimientos, aunque, basándose en testimonios de los vecinos, los investigadores creen que las muertes sucedieron el domingo por la mañana cuando se escucharon “fuertes ruidos” dentro del apartamento.

Ahora, las autoridades se encuentran preocupadas por la posibilidad de que se registren otros casos de muerte por la misma causa, en cuanto a que la cocaína adulterada se este comercializando en las calles de forma indiscriminada.

“Hay otras personas allí afuera que quizás tengan las mismas drogas, o que hayan comprado drogas al mismo traficante y quizás usen esas drogas hoy mismo. Vamos a tener más muertes. Será terrible para la salud pública y será una crisis de seguridad pública”, indicó el fiscal.

Five people died Sunday after using what investigators believe was cocaine laced with fentanyl. Family members tell FOX31 they are devastated by the loss and working to pull together for the children who will never see their parents again. https://t.co/G9RmFcBpH7 — FOX31 Denver KDVR (@KDVR) February 23, 2022

“Vamos a tener más muertes. Será terrible para la salud pública y será una crisis de seguridad pública”, sostuvo el funcionario. Además, el fiscal informó que la Fuerza Antidrogas del Norte de Denver estaba “agresivamente investigando pistas” sobre quién pudo ser el proveedor o distribuidor de las drogas.

Finalmente, según LA Times datos del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado revelan que en este estado durante los últimos dos años (2020 y 2021) 767 personas fallecieron por sobredosis de fentanilo.

Commerce City Police Chief Clint Nichols briefing the media on the incident in Commerce City: 3 women and 2 men found dead in an apartment – another woman and an infant were inside and survived. pic.twitter.com/hEQcRdjKQZ — Steve Staeger (@SteveStaeger) February 21, 2022

A la vez, en ese mismo período, otras 1.581 personas murieron por sobredosis con otras sustancias, mayormente metanfetamina y cocaína. Además, en 2021 hubo un 42 % más de muertes por esa causa que en 2020.





