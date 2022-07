Fallece hija de periodista ejecutado en México

La tragedia azotó con todo su rigor a una familia en México. El periodista Antonio de la Cruz, quien investigaba temas de corrupción en el periódico “Expresso” de Tamaulipas, fue acribillado a balazos por un desconocido en motocicleta, mientras se transportaba en su vehículo junto a su hija y su esposa.

El profesional de las comunicaciones falleció en el lugar de los hechos, mientras que su hija, identificada como Cinthya de la Cruz, de solo 23 años, también fue alcanzada por una bala quedando herida de gravedad y falleciendo días después en el Hospital General.

De acuerdo al periódico El Universal, la joven falleció el pasado 1 de julio, solo horas después de haberse realizado el funeral de su padre.

Hasta el momento no hay detenidos por el doble asesinato. Sin embargo, han surgido versiones que acreditarían su asesinato a su labor investigando corrupción en México.

“Era un hombre bueno, un hombre de bien (…) su trabajo como periodista estaría involucrado con su asesinato debido a que él denunciaba las acciones corruptas de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas (…) No tengo la menor duda que en estos señores recae una responsabilidad importante, en el Gobierno del estado. Es muy triste y muy lamentable que estos cabrones del Gobierno hayan asesinado a una hombre de familia, comprobado lo tengo”, señaló Gustavo Cárdenas, diputado por parte de Movimiento Ciudadano (MC), en declaraciones a los medios de comunicación mexicanas y replicadas por Infobae.

En una editorial publicada por el diario Expresso, medio de comunicación en el que De La Cruz trabajó durante 20 años, se hizo un llamado a las autoridades a esclarecer su asesinato. “Debe de darse el ejemplo de qué no se debe de atentar contra la libertad expresión, de ninguna manera, menos con la muerte. Las autoridades deben de dar el manotazo correspondiente para que no haya ni una muerte más de un reportero en todo México. Nosotros estudiamos y nos preparamos en campo para dar la noticia, para informar a la gente , para estar dando el acontecer diario , no para ser la noticia, no para ser parte de la nota roja ni mucho menos que nuestra muerte sé a la nota principal del día”, señala parte de la editorial.

“Éste tipo de atropellos al periodismo no se deben de callar , ni mucho menos, se deben de permitir para qué no se den más casos . El Gobierna debe de poner un alto a la violencia contra los reporteros, eso no se debe de permitir, hay que proceder y que den con los responsables”, agrega el medio de comunicación.

Solo en lo que va del año 2022 un total de 12 periodistas han perdido su vida en asesinatos presuntamente vinculados a su profesión.