Impactante erupción de volcán Fagradalsfjall en Islandia – Fotos y Videos

El monte Fagradalsfjall, ubicado en las cercanías de Reykjavik, capital de Islandia, acapara la atención de cientos de residentes y turistas de distintos países que desde el pasado viernes vienen atestiguando la primera erupción de este tipo en más de 800 años, según reportaron las autoridades locales.

“Comenzó una erupción volcánica en Fagradalsfjall. El código de color del vuelo es rojo, pero se observan muy pocas turbulencias en los sismómetros”, tuiteó el pasado viernes la Oficina Meteorológica de Islandia (IMO, por sus siglas en inglés) para confirmar la erupción del volcán Fagradalsfjall.

Expertos consignados por la BBC informaron que se han derramado alrededor de 300 mil metros cúbicos (10,5 millones de pies cúbicos) de lava, aunque aclaran que la explosión es relativamente pequeña y controlada.

Por otra parte, BBC destaca que antes de la erupción del Fagradalsfjall se habían registrado más de 50 mil terremotos en Islandia, razón por la cual los islandeses ya se imaginaban que el mencionado volcán podía explotar por estos días.

New photos from the Civil Protection and Emergency Management gives a good overview of the eruption site in Geldingadalur #Reykjanes #eruption pic.twitter.com/WCwniZ0jBZ

— Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 21, 2021