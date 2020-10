Cheques de estímulo: ¿Habrá otra extensión de los beneficios de desempleo? [ ACTUALIZACIÓN]

Millones de estadounidenses necesitan otra extensión de cheques de desempleo COVID-19. Los $600 originales se extendieron por seis semanas por la cantidad de $300, pero ese tiempo ha pasado y a mucha gente ya les llegó el cheque final.

¿Habrá otra extensión de los beneficios de desempleo? Aquí está la actualización a partir del 12 de octubre.

El 9 de octubre, la Casa Blanca ofreció $1.8 billones un segundo plan de alivio de estímulo. Sin embargo, el 10 de octubre, las negociaciones se estancaron cuando la presidenta de la Cámara de representantes, Nancy Pelosi, rechazó la nueva oferta de la Casa Blanca. ¿La razón? La necesidad, según ella, que tienen los estadounidenses de otra extensión de $600 en beneficios de desempleo. Sin embargo, al mismo tiempo, los republicanos del Senado, hasta 20 de ellos, se han resistido al plan de 1.8 billones de dólares de la Casa Blanca. Piensan que es demasiado. También se han opuesto constantemente a una cifra más alta de 600 dólares para beneficios de desempleo adicionales, diciendo que proporciona demasiado incentivo para no trabajar.

Así, a partir del 12 de octubre, las negociaciones siguen estancadas con las elecciones a la vuelta de la esquina. La elección probablemente disminuye las posibilidades de que se apruebe un segundo plan porque ninguno de los dos partidos quiere entregar al otro una victoria a medida que la gente sale a votar.

Esto es lo que necesitas saber:

Los beneficios adicionales son beneficios federales solamente

El hecho de que los beneficios federales hayan caducado no significa que no puedas obtener beneficios de desempleo. Podrías calificar para lo que tu estado proporciona. Recuerda que las prestaciones se suman a las prestaciones de desempleo ya proporcionadas por los estados. Eso no significa que muchos estadounidenses no necesiten urgentemente la ayuda federal. Según CNBC , sin los beneficios adicionales, algunos estadounidenses podrían recibir tan solo $5 por semana.

Cuando Trump autorizó la prórroga de seis semanas a $300 por semana, algunos estados agregaron una cantidad adicional de $100, aumentando la extensión a $400 por semana.

Blaze, un sitio conservador, informó que “la fundación no partidista y sin fines de lucro, Foundation for Government Accountability, tiene un próximo informe que describe las consecuencias negativas del aumento de la prestación por desempleo”. Con informes como ese circulando en los medios conservadores, es poco probable que la cifra de 600 dólares se convierta en realidad.

Pelosi rechazó rotundamente la propuesta de la Casa Blanca

Pelosi rechazó enfáticamente la propuesta de la Casa Blanca de 1.8 billones de dólares. Los beneficios de desempleo se envuelven en las negociaciones para el plan general que contiene muchas otras cosas.

“Esta propuesta nos permitió un paso adelante y dos pasos hacia atrás”, dijo Pelosi el 10 de octubre, según CNBC.

“Cuando el Presidente habla de querer un paquete de ayuda más amplio, su propuesta parece significar que quiere que se conceda o se retenga más dinero a su discreción, en lugar de acordar un lenguaje que prescriba cómo honramos a nuestros trabajadores, aplastamos el virus y ponemos dinero en los bolsillos de los trabajadores”, dijo Pelosi.

El artículo de CNBC menciona los 600 dólares en prestaciones de desempleo, citando a Pelosi: “a pesar de estas preocupaciones no abordadas, sigo esperanzada de que los acontecimientos de ayer nos acerquen a un acuerdo sobre un paquete de ayuda que aborde la crisis económica y sanitaria que enfrentan las familias de Estados Unidos”.

Los beneficios por desempleo son un área donde ambas partes no entran en acuerdo

Según CNBC, la propuesta demócrata de 600 dólares para beneficios adicionales de desempleo es un “punto de encuentro” clave en las negociaciones sobre el paquete general.

La Cámara aprobó anteriormente un paquete de estímulo de 2.2 billones de dólares y sí incluyó cheques de estímulo semanales de $600. El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hizo un plan que proporcionaría $400, lo que es un aumento de los $200 sugeridos en una propuesta anterior de los republicanos.

Pero las partes no han podido entrar en acuerdo.

Trump se ha enfocado sus tuits en un segundo plan de estímulo. El 3 de octubre, Trump escribió: “NUESTRO GRAN PAÍS EE.UU. QUIERE y NECESITA ESTÍMULO. TRABAJEN JUNTOS Y LOGRENLO. ¡Gracias!” El presidente no puede hacer controles de estímulo por sí solo porque la Constitución le da esa autoridad financiera al Congreso.

Según CNBC, el informe de trabajo de septiembre fue débil, lo que impulsa la necesidad de otro paquete de estímulo.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com