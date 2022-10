Varios jóvenes heridos con quemaduras tras explosión en Pulaski, Wisconsin

La explosión de una hoguera provocada por un acelerante hirió de 30 a 40 personas en Wisconsin, algunas de ellas de la escuela secundaria Pulaski. Hay páginas de GoFundMe para múltiples víctimas, que puede encontrar redondeadas más adelante en este artículo.

Una página de GoFundMe para una de las víctimas dice: “Dos niños decidieron que sería genial arrojar una lata de diésel/gas a la hoguera”.

Los agentes del alguacil del condado de Shawano determinaron que “un número desconocido de personas se reunieron para una fogata cuando se aplicó un acelerador al fuego que provocó que el fuego se expandiera fuera de control. Varias personas sufrieron quemaduras que requirieron atención médica”, escribieron en un comunicado de prensa.

El Departamento del Sheriff del condado de Shawano dijo en su comunicado que estaba investigando el “incidente de la hoguera” dentro del municipio de Maple Grove. Múltiples detectives fueron asignados al caso.

Los funcionarios del alguacil dijeron que 17 víctimas “todas se autotransportaron a varios hospitales”. Se desconoce la gravedad exacta de las lesiones, pero las lesiones iban desde críticas hasta personas que ya fueron dadas de alta. Creen que probablemente hubo alrededor de 30-40 víctimas en total. y muchos otros testigos que no resultaron heridos.

Hay una página de GoFundMe configurada para ayudar a la víctima Isaac Nelson.

También hay una página de GoFundMe para Benjamin Van Asten.

Hay una página de GoFundMe para la víctima Brady McAllister.

También hay una página de GoFundMe para Lily Koellner.

Se creó una página de GoFundMe para Keira DuChateau. Se lee:

También hay una página de GoFundMe para Matthew Lindsley. Dice,

Las víctimas incluían miembros actuales y anteriores del Distrito Escolar de la Comunidad de Pulaski, según The Green Bay Press Gazette.

Día 3 (lunes 17/10) Aquí hay una actualización sobre Brandon Brzeczkowski de parte de su mamá: Acabamos de hablar con el médico. Y esto es lo que nos dijo. Las piernas de Brandon están sanando bien. Probablemente necesitará un injerto de piel en la espinilla y el muslo derecho. Su rostro puede requerir un pequeño injerto de piel. Por lo que puedo ver, Brandon Brzeczkowski todavía tiene su salmonete, que es su orgullo y alegría. Lo está cultivando para la boda de su prima Mikayla Maroszek en mayo. El miércoles, Brandon se someterá a un procedimiento en la cara y las manos. Injerto de piel (en manos y cara) y microdermoabrasión (en cara), y luego le ponen una especie de gel (no recuerdo qué) para que cicatrice más rápido. La cara suele curarse bien, por lo que no les preocupa demasiado, puede que tenga algunas cicatrices. Necesitan hacer esto de inmediato para que pueda sanar y comenzar a moverse para que no pierda el uso de sus manos. El exterior de sus manos definitivamente era lo peor. Sus palmas estaban un poco a salvo de lo que entiendo. El médico es optimista de que definitivamente podrá volver a trabajar en algún momento, y esa fue la principal preocupación de Brandon esa noche en la sala de emergencias. Él quiere trabajar. Quiere ganar dinero. Le encanta lo que hace en ProFoamers, Inc. Le encanta trabajar con todos sus compañeros de trabajo, su hermano Josh Brzeczkowski y su tío Andy Maroszek. El cirujano que le opera las manos y la cara es realmente bueno y le encanta hacer manos. Es su especialidad. Así que está en “buenas manos”. Parece que tenemos lo mejor de lo mejor aquí para médicos y enfermeras. Esperan que después del procedimiento puedan sacar el tubo de respiración, así que tal vez el jueves o el viernes si no hay contratiempos. En caso de que no lo digamos o le respondamos, estamos abrumados por la amabilidad, las oraciones, las donaciones, los mensajes y la generosidad de todos. ¡Los queremos a todos!