Explosión en una fábrica de Ohio: ocho heridos y un desaparecido – Video

Ocho personas resultaron heridas y una se encuentra desaparecida tras la explosión en una fábrica de Columbus, en Ohio, ocurrida este jueves. La explosión se produjo en la planta de la compañía Yenkin-Majestic Pain, dedicada al rubro del revestimiento.

De acuerdo a un cable de la agencia Associated Press (AP), las alarmas de incendio comenzaron a sonar alrededor de las 00:05 de la madrugada del jueves. El fuego ardió como consecuencia de una explosión cuyas causas están siendo investigadas.

Algunos operarios consiguieron escapar de la planta una vez ocurrida la explosión. Otros, en cambio, necesitaron ayuda para ser rescatados del lugar de trabajo. Fueron derivados a un centro de atención médica.

Steve Martin, jefe de bomberos de Columbus, informó que los heridos son ocho y que aún hay un operario que no pudo ser localizado entre los destrozos del lugar. Asimismo, el jefe de bomberos llevó tranquilidad al afirmar que dos trabajadores que se encontraban en estado crítico pudieron ser estabilizados tras recibir atención médica.

Los bomberos aún trabajan en el lugar, abocados a extinguir las llamas. Para evitar mayores peligros decidieron evacuar a viviendas vecinas.

Cabe señalar que se trata de una noticia en desarrollo. Con el transcurso de las horas irán sumándose detalles para precisar las causas de la explosión.

La cadena ABC News aportó más detalles sobre el incendio que dejó en ruinas la planta de la fábrica Yenkin-Majestic Pain, localizada al 1920 de la Leonard Avenue, en Columbus, Ohio.

De acuerdo al portal de noticias, los bomberos acudieron al lugar alrededor de la 1:41 de la madrugada del jueves.

De inmediato, el personal de rescate se abocó a sacar a los operarios que habían quedado atrapados entre las llamas.

La unidad de materiales peligrosos del cuerpo de bomberos de Columbus se hizo presente en el lugar ante la posible contaminación por la quema de materias tóxicos. Cabe señalar que la empresa que sufrió el siniestro se dedica a la producción de resina y materiales para revestimientos.

“Nuestros equipos de materiales peligrosos están aquí para colaborar en caso de que tengamos algún problema de contaminación”, expresó Steve Martin.

En el último parte emitido por los bomberos, que data de las 5:15 AM hora local, se informó que el fuego está contenido dentro del local. El temor de los especialistas recae sobre un denso cortinado de humo negro que quedó sobrevolando el aire de la zona.

El canal de noticias WBNS difundió un video registrado por uno de los vecinos de la planta de Yenkin-Majestic Pain.

HAPPENING NOW: an environmental company is helping clean up hazardous material at the paint plant. Fire investigators still have not located the missing worker. pic.twitter.com/gUNKR1Ez7l

Una de las reporteras del canal compartió en redes sociales la increíble columna de humo negro que expedía el edificio de la fábrica. Se trata de imágenes que dan cuenta de la magnitud y la peligrosidad que revistió el siniestro.

This is what we’re seeing now at the explosion site near the east side of Columbus.

I know EPA workers were out here checking air and water quality for chemicals. We’re on scene working to get more updates. #10tv #wakeupcbus pic.twitter.com/4Qs9wGwoxa

