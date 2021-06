Policías detienen “exorcismo” en Home Depot de Pensilvania

La policía denunció un exorcismo en el pasillo de madera de un Home Depot ubicado en Dickson City, Pensilvania.

¿Esperar, qué?

Esto es lo que dice el informe policial.

El historial de llamadas al 911 de la policía de Dickson City dice que a las “3:26 p.m. Commerce Blvd. @Home Depot hay personas desordenadas que están haciendo un exorcismo en el pasillo de la madera (sic) por los árboles muertos. Estas personas fueron escoltados fuera del edificio”.

Esto estaba rodeado en la hoja de historial por otras llamadas policiales más mundanas, como una alarma en Chuck E Cheese, paradas de tráfico y una persona ebria tirada en los escalones. El exorcismo ocurrió en el condado de Lackawanna, Pensilvania. No haya video de lo ocurrido.

Esto es lo que necesita saber:

La policía respondió a un llamado de “mal comportamiento” en el pasillo de madera de la tienda

Según PAHomepage, la llamada policial original llegó como un “mal comportamiento” en el pasillo de madera.

Ese informe dice que no se presentaron cargos en este momento. El hecho ocurrió el lunes 21 de junio de 2021.

“Espera… ¿Por qué lo detuviste? ¡¿Ahora tenemos a un individuo poseído suelto?! ” una persona respondió en el hilo de comentarios de la policía, en aparente broma.

La gente bromeó sobre el exorcismo en las redes sociales

La gente se divirtió con lo ocurrido por medio de las redes sociales. Estos son algunos de los comentarios:

“¿Cómo ocurre un exorcismo de madera en 2021 y ni una sola persona en Home Depot grabó esto para nuestro entretenimiento? Necesito respuestas”.

“Vería al 100% una película de terror sobre madera demoníaca”.

“Me siento menospreciado. Ojalá pudiera presenciar un exorcismo en el pasillo de madera de Home Depot. JAJAJA.”

“Por lo general, espero hasta que llevo la madera a casa antes de la ceremonia, no quiero que nadie robe mi sistema para exorcizarlo”.

“Estos árboles están limpios … del libro de poltergeist que también tuvo que ser exorcizado antes de leer”.

“¡¡¡El poder del pino te obliga!!!”

“¿Fueron escoltados antes o después de que terminaron? Si antes, estaréis muy atentos a comprar algo de esa madera demoníaca”.

Para el 24 de junio de 2021, el expediente policial en Dickson City había vuelto a lo relativamente mundano:

“8:35 am 500 cuadra de Storrs St. reunirse con el supervisor de construcción sobre la señal de tráfico que no cambia en Storrs a Main St.

11:32 am 1300 cuadra de Railroad Ave por queja sobre un perro atado a un árbol.

1:12 pm Ruta comercial 6 con un vehículo discapacitado.

3:02 pm Veterans Dr. y Cherry St. por una pelea porque la puerta de un auto se abrió y la persona no se bajó del vehículo lo suficientemente rápido.

7:24 pm Elm Street Park por un teléfono celular que se encuentra en el parque.

8:17 pm Commerce Blvd. frente a Harbor Freight w / FD por un cenicero en llamas.

8:40 pm Ruta comercial 6 para un control de bienestar de la persona que camina por la carretera.

8:44 pm El oficial se reunió con una persona en la estación para una entrevista para una investigación.

8:47 pm Ruta comercial 6 en Harley Davidson con parada de tráfico.

9:01 pm Ruta comercial 6 en Viewmont Diner con parada de tráfico.

9:13 pm Ruta comercial 6 cerca de Jersey Mike’s para el informe de un perro en la carretera.

11:16 pm Business Route 6 @ Denny’s por una queja de acoso porque el restaurante está cerrado y la gente no quería irse.

11:54 pm Ruta comercial 6 en horario de inactividad norte con una parada de tráfico.

11:54 pm Ruta comercial 6 cerca de Express Urgent Care con un vehículo detenido en la carretera. A la persona le cayeron los lentes de contacto mientras conducía”.

