Ex candidato a gobernador acusado de asesinar niña de 12 años. ¿Cómo la mató?

Treinta y cinco años después de que Jonelle Matthews, de 12 años, desapareciera de la ciudad de Greeley, Colorado en 1984, sus restos finalmente fueron encontrados en un campo desolado al sureste de la ciudad, según el Departamento de Policía de Greeley. En 2019, su muerte fue declarada asesinato por el forense local.

Casi 36 años después de la desaparición de Jonelle, un hombre que una vez se postuló para gobernador de Idaho, Steven Pankey, de 69 años, fue acusado de matar a la niña disparándole en la cabeza, según muestran los registros judiciales.

Pankey se postuló para gobernador de Idaho en 2018 y dijo como parte de su biografía que estudió justicia penal en Greeley. Se postuló como un republicano que se llamó a sí mismo un “conservador cristiano” y “ardiente defensor de la constitución” que “apoya las políticas nacionalistas del presidente Trump”.

Pankey también se postuló para gobernador de Idaho en 2014 como candidato del Partido de la Constitución, según el Idaho Statesman. Más recientemente, Pankey se postuló para Sheriff de Twin Falls en Idaho en mayo pasado, pero perdió.

Pankey vivió cerca de Jonelle en 1984 y con frecuencia se insertó en la investigación de la desaparición de Jonelle

Según la acusación, Pankey estaba algo obsesionado con el caso, insertándose en ocasiones. De hecho, la acusación formal alega muchos comportamientos inusuales de Pankey después del 20 de diciembre de 1984, cuando se informó que Matthews desapareció de su hogar después de que amigos de la familia la dejaran en su casa después de un concierto de Navidad en el que cantó, según el Colorado Sun.

La acusación dice que Pankey solía ver a los niños caminar a casa desde la escuela secundaria a la que asistía Jonelle. Luego, después de su desaparición, la ex esposa de Pankey, Angela Hicks, dijo que el 22 de diciembre la familia se fue abruptamente de vacaciones y luego, cuando regresaron cuatro días después, Pankey comenzó a cavar en su jardín. Aproximadamente dos días después, su automóvil “estalló en llamas” y Pankey se deshizo de él en un depósito de salvamento.

Luego, en 1985, durante un servicio en la iglesia donde los Matthews y los Pankey eran feligreses, el pastor dijo durante un sermón que Jonelle estaba a salvo y volvería, pero según Hicks, Pankey lo llamó un “falso profeta” y las cosas se acaloraron tanto que fue expulsado de la iglesia ese día.

También “se insertó intencionalmente en la investigación muchas veces a lo largo de los años, alegando tener conocimiento del crimen, lo que se volvió inconsistente e incriminatorio con el tiempo”, dicen los registros judiciales.

Quería inmunidad para compartir cualquier información que afirmaba tener y escribió, “sin un acuerdo, este caso nunca se resolverá”, según la acusación.

Y a lo largo de los años nunca dejó de mencionar a Jonelle. Hicks y Pankey tenían un hijo que fue asesinado, según la acusación, y en su funeral en 2008, Pankey le dijo a Hicks: “Espero que Dios no haya permitido que esto suceda debido a Jonelle Matthews”.

La acusación también dice que Pankey a menudo buscaba su nombre en Internet y, en 2019, cuando la policía de Greeley lo contactó para cuestionarlo, intentó borrar todas esas búsquedas.

Pankey conocía un detalle sobre el caso que la policía nunca dio a conocer al público

Más allá de la extraña obsesión de Pankey con el caso de Jonelle Matthews, la acusación dice que sabía demasiado.

Pankey “conocía y discutía una pieza crucial de evidencia de la casa Matthews que los oficiales ocultaron al público; específicamente, se utilizó un rastrillo para borrar las huellas de los zapatos en la nieve “.

Y aunque Pankey siempre fue un poco sospechoso sobre el caso, la policía no podía hacer mucho sin un cuerpo. El alcalde de Greely, John Gates, un veterano de 25 años del Departamento de Policía de Greeley, le dijo al Colorado Sun, “El ADN no era una cosa. Trabajábamos duro y no llegamos a ninguna parte “.

El Colorado Sun informó que no había testigos, ni huellas dactilares ni huellas de neumáticos para seguir, pero Gates tampoco tuvo la sensación de que la niña se había escapado por su cuenta.

Aún así, según la policía de Greeley, “Al principio de la investigación, Steven Dana Pankey fue identificado como una persona de interés”.

La policía de Greeley dijo en un comunicado de prensa:

Durante más de tres décadas, la desaparición de Jonelle Matthews ha perseguido a nuestra comunidad … Durante esas décadas, generaciones de agentes de policía de Greeley nunca han olvidado a Jonelle, muchos de los cuales viven atormentados por las posibilidades de lo que pudo haber ocurrido esa sombría noche de 1984, y lo que podría ser hecho para resolver este misterio. En 2015, los detectives comenzaron una nueva investigación sobre la desaparición de Jonelle. En el proceso, oficiales adicionales, jubilados y recién nombrados, ofrecieron una asistencia vital.

Los cargos de Pankey incluyen asesinato en primer grado después de deliberación, secuestro en segundo grado y dos cargos por un delito violento.

