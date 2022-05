Masacre en Texas: Maestra muere asesinada mientras cubría a sus alumnos: Eva Mireles

La masacre perpetrada este martes a la mañana por Salvador Ramos en la escuela primaria Robb, en la localidad de Uvalde (Texas, EEUU) dejó un saldo de 18 niños y tres adultos muertos. Mientras continúa la investigación, se confirmó que una de las víctimas es Eva Mireles, una maestra que habría oficiado de escudo humano para que los disparos no alcanzaran a sus alumnos.

Mireles, educadora durante 17 años, enseñaba a alumnos de cuarto grado en el mencionado establecimiento educativo, según comentó su tía, Lydia Martínez Delgado, durante un contacto telefónico con The Washington Post.

Eva Mireles, maestra de cuarto grado, murió el martes en el tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, le dijo su tía a CNN. https://t.co/cBrKV1tfyE pic.twitter.com/koNG025jsI — CNN en Español (@CNNEE) May 25, 2022

Durante la entrevista, Delgado también confirmó que su sobrino, Rubén Ruiz, era un oficial de policía con el distrito escolar de Uvalde y estaba casado con Mireles. La hija de la pareja se graduó recientemente de la universidad, aseguró Delgado.

“Hizo todo lo que pudo para vivir una larga vida, y aquí se vio truncada”, lamentó la tía de Mireles.

Masacre de Texas: Eva Mireles, la maestra que fue escudo de sus alumnos y murió asesinada https://t.co/gr6mHVyUCE — Infobae América (@infobaeamerica) May 25, 2022

Mireles,de 44 años, era “muy querida” y una apasionada excursionista que se enorgullecía de dar clases a alumnos, en su mayoría de origen latino, aseguró Delgado a The New York Times. Y agregó: “Ella era la diversión de la fiesta”.

Durante su relato al citado medio, Delgado señaló que la docente fue asesinada por Ramos mientras ella intentaba resguardar a los estudiantes de su clase.

Eva Mireles era muy querida dentro de la comunidad educativa de Texas y es recordada con cariño en las redes sociales

Conmocionada por la noticia de su muerte, Audrey García dijo que nunca olvidará la atención que Mireles prestó a su hija Gabby, ahora de 23 años, cuando estaba en tercer grado.

Play

Family Remembers Teacher Killed In Uvalde, Texas School Shooting Amber Ybarra, cousin of 4th grade teacher, Eva Mireles, who was killed in the Uvalde, Texas school shooting on Tuesday, joins TODAY to talk about the legacy Mireles leaves behind. “No one walked into that school yesterday knowing that anything like this was possible,” she says. » Subscribe to TODAY: on.today.com/SubscribeToTODAY » Watch the latest… 2022-05-25T12:45:00Z

“Mi hija tiene síndrome de Down, y fue una de las primeras estudiantes en ese momento en ser incluida en un aula regular”, recordó García, que ahora vive en San Antonio, en diálogo con ABC7. “La Sra. Mireles siempre fue más allá. Nunca vio que Gabby tuviera menos potencial que los demás estudiantes, destacó.

El último martes, García publicó una foto en Twitter de su hija y Mireles que, según ella, demostraba la dedicación de la maestra.

La mujer dijo que la última vez que supo de Mireles fue hace unos dos años, después de que un canal de televisión local hiciera un reportaje sobre la graduación de su hija en el instituto y su nuevo negocio de joyería. Mireles solía ponerse en contacto con ella en Navidad, dijo García, porque Gabby le había regalado un adorno.

El escalofriante mensaje que Ramos le dejó a una chica vía Instagram horas antes de la masacre

A medida que avanza la investigación sobre la masacre en Texas, se siguen conociendo detalles del tirador y las víctimas. En este caso, trascendieron los mensajes que Ramos le envió a una chica vía Instagram momentos antes de llevar a cabo el ataque en la primaria Robb.

A woman on Instagram posted screenshots of what she says are private messages sent from the #Uvalde, Texas mass shooter (Salvador Raimondo Ramos) shortly before he went on a murdering spree. pic.twitter.com/Wi8p8eDXRJ — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) May 24, 2022

Durante la conversación por el chat privado de la aplicación, el atacante afirmaba tener “un pequeño secreto” para contarle a la destinataria, pero no daba detalles de lo que hablaba realmente.

En el intercambio de mensajes se puede constatar que Ramos le pidió a la chica que publicara las fotos de dos de sus armas de fuego, así como de un cargador de munición. Además, le envió un inquietante mensaje a las 9.16 de la mañana del martes, justo dos horas antes de que se produjera el ataque, en el que decía: “Me voy a ventilar”.

LEER MÁS: Identifican a los menores de edad asesinados en el tiroteo en Texas [IMÁGENES]

Sigue a AhoraMismo en Instagram