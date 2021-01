Estallan disturbios Antifa el Día de Inauguración en Portland, Seattle y Denver

Los partidarios de Antifa y otros grupos de extrema izquierda, como los comunistas, se amotinaron en varias ciudades estadounidenses el Día de la Inauguración Biden-Harris. En Portland, Oregon, destrozaron las oficinas del Partido Demócrata, según la policía y los camarógrafos que estaban en el lugar.

Aquí hay un resumen de la violencia, los disturbios y las protestas. Algunos de los alborotadores expresaron sentimientos contrarios a Joe Biden. El 46° presidente de los Estados Unidos asumió el cargo el 20 de enero de 2021.

En Seattle, los alborotadores de Antifa gritaron: “Al diablo con Trump, al diablo con Biden también, no les importas un carajo”. Los manifestantes corearon horas después de la inauguración de hoy en DC”, escribió el documentalista Brendan Gutenschwager, que estaba en la escena allí.

“No más policías. No más Proud Boys. No más presidentes”, leyó la propaganda de Antifa para una manifestación del 20 de enero en Sacramento.

En algunas ciudades también se produjeron protestas pacíficas, a veces en las mismas comunidades, incluso cuando otras recurrieron al vandalismo, agresiones y otros comportamientos delictivos.

Esto es lo que necesitas saber:

Portland

On the ground in Portland, Ore. for @townhallcom. A group of Antifa marchers just attacked the city’s Democratic Party office. They broke windows and spray painted the building. Some of them had a hard time breaking the windows. pic.twitter.com/v0PSM7rEvd — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 20, 2021

Julio Rosas, escritor principal de TownHall.com, compartió videos de la escena del motín de Antifa. “Sobre el terreno en Portland, Oregón, para @townhallcom”, publicó junto a un video. “Un grupo de manifestantes de Antifa acaba de atacar la oficina del Partido Demócrata de la ciudad. Rompieron ventanas y pintaron con espray el edificio. Algunos de ellos tuvieron dificultades para romper las ventanas”.

One of the banners the Antifa group had while marching. Taken before the Democratic Party building in Portland was attacked. pic.twitter.com/lsVYgkwFwp — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 21, 2021

Rosas informó que algunos miembros de Antifa portaban un letrero que declaraba que no querían a Biden, que querían venganza por “asesinatos policiales”, “guerras imperialistas” y “masacres fascistas”.

La policía de Portland emitió una declaración extensa. “Aproximadamente a las 2:45 p.m., algunos oficiales en bicicleta entraron en un estacionamiento en el lado sur de Revolution Hall. Decenas de personas irrumpieron contra los oficiales y luego tomaron una de las bicicletas de los oficiales. Otros oficiales vinieron a ayudar”, escribieron. “A los pocos minutos, la policía recuperó la bicicleta e intentó dejar la propiedad hacia el sur. Muchos en la multitud comenzaron a bloquear o detener a los agentes cuando intentaban salir. Algunos oficiales tuvieron que empujar a las personas con las manos para poder retirarse”.

Agregaron: “Más oficiales respondieron para garantizar la salida segura de los oficiales en bicicleta. La policía recuperó algunos palos largos y un cuchillo grande de personas entre la multitud. Cuando los agentes salieron del estacionamiento, dejaron caer una lata de humo entre ellos y la multitud de personas para asegurarse de que pudieran alejarse de manera segura”.

El comunicado de prensa de la policía continuó:

Después de esto, la multitud de aproximadamente 150 personas comenzó a caminar hacia el oeste por el sureste de Stark, bloqueando las calles mientras avanzaban. A través de un altavoz, la policía de Portland anunció: “Los oficiales observaron a personas en el área de Revolution Hall tomar una bicicleta de oficiales y arrojar objetos a los oficiales mientras se retiraban. Se les recuerda a todos en Revolution Hall que deben obedecer todas las leyes. Las carreteras en el área permanecen abiertas al tráfico vehicular y no se ha aprobado ningún permiso para el uso de las carreteras del área. Los peatones y los manifestantes deben obedecer todas las leyes de tránsito y utilizar las aceras. El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en una citación o arresto. La multitud se dirigió a Southeast Grand Avenue cerca de Southeast Everett Street, donde bloqueó el tráfico. Luego caminó hasta la cuadra 200 de Northeast 9th Avenue, donde la gente rompió ventanas y etiquetaron con grafiti las oficinas del Partido Demócrata de Oregon. Movieron contenedores de basura en la calle y le prendieron fuego al contenido de uno. La multitud se disolvió mientras avanzaba hacia el este hacia el vecindario. La policía identificó y responsabilizó de los delitos a personas específicas y comenzó a arrestarlos en todo el vecindario. Los oficiales crearon pequeños perímetros alrededor de las escenas de arrestos para disuadir a otros en la multitud de interferir con los arrestos. Mientras la policía realizaba arrestos selectivos, la multitud se filtró al este y al sur de regreso al Revolution Hall en grupos cada vez más pequeños. Aproximadamente a las 4:30 p.m. se había restablecido la paz en el vecindario.

La siguiente es una lista de las personas que fueron arrestadas, su ciudad de residencia y los delitos por los que fueron encarcelados, según la policía de Portland.

Kyle Romstad, de 22 años, de Portland, Daño Criminal II

Kaiave Douvia, de 22 años, de Portland, Daño Criminal I

Jean V. Paris, de 18 años, de Albany, Interferir con un oficial de paz, Daño Criminal III, Resistir arresto

Alyssa Hartley Davis, de 18 años, de Albany, Interferir con un oficial de paz, conducta desordenada II

Austin N. Nuchraska, de 25 años, de McMinnville, Posesión de un dispositivo destructivo, Daño Criminal I

Nicole Aria Rose, de 25 años, de Portland, Daño Criminal I

Darnell Kimberlin, de 31 años, de Portland, Quema imprudente, Daño Criminal II

Davis Alan Beeman, de 38 años, de Vancouver, WA, Riot, Conducta desordenada II

Seattle

American flags are burned on the streets of Seattle as part of tonight’s J20 Direct Action #Seattle #SeattleProtests #J20 pic.twitter.com/DTL9CzEHnF — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 21, 2021



La policía de Seattle compartió esta foto y escribió: “La policía está monitoreando a un grupo en el centro de Seattle. Se han destrozado varios lugares. Se hizo un arresto por daños a la propiedad”.

La policía arrestó a una mujer por agresión e informó que se rompieron las ventanas del juzgado. “La policía arrestó a un hombre en la cuadra 1900 de Pike Place para investigar el robo y los daños a la propiedad que se ven en estas fotos”, escribió la policía.

Police are monitoring a group in #DowntownSeattle. Multiple sites have been vandalized. One arrest made for property damage. pic.twitter.com/oLfIsGt5Af — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) January 21, 2021

Según el documentalista Brendan Gutenschwager, se quemaron banderas estadounidenses en las calles de Seattle. Alrededor de las 8 p.m. en la costa oeste, escribió: “Hubo un arresto cuando la policía ordenó al grupo que se dispersara cerca del mercado de Pike Place en Seattle #J20 #Seattle #Antifa #SeattleProtests”.

Gutenschwager indicó que Antifa estaba detrás de los disturbios de Seattle, tuiteando: “Miembros de Antifa corean ‘¡Fuera de tu casa, a la calle!’, mientras apuntan luces a las residencias cercas al Space Needle”.

One arrest made as police order the group to disperse from near Pike Place Market in Seattle #J20 #Seattle #Antifa #SeattleProtests pic.twitter.com/9KSsXSFnqu — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 21, 2021

También escribió que el grupo rompió las ventanas de Starbucks. Aquí está el video del Starbucks “asaltado”.

También escribió que “derribaron botes de basura| para evitar que los vehículos policiales y las bicicletas los sigan en la calle”.

An Amazon Go store is graffitied and window smashed in downtown Seattle #Seattle #SeattleProtests #J20 pic.twitter.com/6upWS3pO8V — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 21, 2021

Las empresas fueron etiquetadas con graffiti y vandalizadas, incluida una tienda Amazon Go.

Denver

Today! See you there comrades! pic.twitter.com/exoMaXV0cl — Denver AntiFascist League (@DenAntifa) January 20, 2021

La Liga Antifascista de Denver tuiteó: “¡Gran victoria hoy Denver! Gracias por hacerle frente al fascismo y en solidaridad con los activistas negros e indígenas. Estamos haciendo cosas buenas aquí, Denver. manténganse fuertes, manténganse unidos. Y estad atentos a más acciones antifascistas”.

BLM-antifa in Denver set a large American flag on fire at their #J20 protest. pic.twitter.com/EtpQh2vbmR — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 20, 2021

Fotos de Getty Images indicaron que miembros del Partido Comunista y otros antifascistas quemaron una bandera estadounidense en Denver el día de la inauguración.

Un camarógrafo afirmó que se volvió violento en Denver.

Violent antifa march to the Capitol building in Denver today. They see two street preachers and assault them: pic.twitter.com/74D3J1yuj0 — Rodrigo A.G.Matajurc (@RAGMatajurc) January 21, 2021

Según CPR News, también hubo protestas pacíficas el día de la inauguración en Denver. “Alrededor de un centenar de manifestantes del movimiento Black Lives Matters y otras organizaciones progresistas y de izquierda se manifestaron en el capitolio del estado”, escribió el sitio, y agregó que hablaron sobre la recuperación del poder político.

Sin embargo, según CPR, otro grupo de varias decenas de personas identificadas como antifascistas, vestían de negro y portaban la bandera comunista. Ellos “corearon lemas anti-Trump y anti-Biden”, informó el sitio, y agregó que quemaron banderas estadounidenses y de Trump. También “tuvieron enfrentamientos con un fotoperiodista independiente local y con un predicador antiaborto de Kansas”, informó CPR, y agregó que un solo fanático de Trump también se presentó en el Capitolio el día de la inauguración.

Sacramento

Update 1/20/21:

At this time there are no demonstrations occurring at the Capitol. Some small groups of people, wearing all black, shields, and helmets have begun to congregate at local parks in the area of the Capitol. Follow this thread for updates. pic.twitter.com/EngU62XfUZ — Sacramento Police (@SacPolice) January 20, 2021

La policía de Sacramento dio un resumen de los problemas del día de la inauguración.

The group has left the Capitol and continues to march. Rolling road closures in effect. No incidents have been reported. pic.twitter.com/udF6NheE8i — Sacramento Police (@SacPolice) January 20, 2021

“En este momento no hay manifestaciones en el Capitolio. Algunos pequeños grupos de personas, vestidos de negro, con escudos y cascos, han comenzado a congregarse en los parques locales en el área del Capitolio. Sigue este hilo para obtener actualizaciones”, escribieron.

Update 1/20/21:

At this time there are no demonstrations occurring at the Capitol. Some small groups of people, wearing all black, shields, and helmets have begun to congregate at local parks in the area of the Capitol. Follow this thread for updates. pic.twitter.com/EngU62XfUZ — Sacramento Police (@SacPolice) January 20, 2021

Indicaron que ocurrieron estos problemas:

-La cerca de la intersección de 9th St y G St fue derribada, no se reportaron más daños. -Dos paradas de tráfico realizadas … -1 vehículo enfrentó a los manifestantes mientras marchaban. 1 sujeto del vehículo fue citado por posesión ilegal de gas pimienta. -1 vehículo que, según se informó, contenía una caja de cócteles Molotov. Después de una mayor investigación, no se encontraron dispositivos incendiarios en el vehículo. No se informó de otros incidentes. -Fuerte presencia policial durante toda la noche.

A few dozen Antifa affiliated demonstrators marching down P Street in Sacramento. pic.twitter.com/V5HfHeJGNx — Guy Marzorati (@GuyMarzorati) January 20, 2021



Antifa Sacramento escribió: “¡Hoy! ¡Apoyamos a la comunidad de la que somos parte y juntos marcharemos contra el terror de extrema derecha! ¡Y para detener al repugnante fascista!”, indicaron refiriéndose a la extrema derecha.

Colón

Members of #Antifa march from City Hall to the #OhioStatehouse after President #JoeBiden was sworn into office. Wednesday, January 20th, 2021, in Columbus, OH. @917wvxu pic.twitter.com/TIr8OlKdSR — Jason Whitman (@Jason_Whitman) January 20, 2021

Antifa también marchó en Columbus, Ohio.

Los manifestantes de extrema derecha también se presentaron allí.

Allí no hubo informes de violencia o actividad delictiva.

Según el Columbus Dispatch, “aunque algunos manifestantes portaban armas, la reunión permaneció pacífica hasta la tarde”. El periódico dijo que un manifestante se estaba “llamando a sí mismo una mascota Boogaloo”. ABC 6 informó que Proud Boys y un hombre con una bandera de Black Lives Matter también se presentaron en el Capitolio, pero permanecieron en paz.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com