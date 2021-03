¿Estados Unidos le dice adiós a la mascarilla?

El gobierno de los Estados Unidos tras alcanzar su meta de casi 100 millones de personas vacunadas en contra del virus del coronavirus, en un lapso de 100 días, será más flexible con el cumplimiento de las normas de bioseguridad dentro del grupo de personas que ya se encuentran inmunizadas, permitiéndoles recuperar la vida normal que llevaban antes de que apareciera la pandemia el año pasado. Cabe resaltar que esto solo es permitido para quienes ya han sido vacunados.

Las personas que ya recibieron las dos dosis de la vacuna de Pfizer, farmacéutica Moderna y la única dosis de Johnson & Johnson, ya tendrán libertad para socializar, y podrán entre ellos – lo que ya están vacunados- reunirse dentro de sitios cerrados sin el uso obligatorio del tapabocas o mascarilla, ni de cumplir con el distanciamiento social, indicaron el lunes 8 de marzo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Tenga en cuenta, que si usted ya está vacunado y se reúne con una persona que no ha recibido ninguna de las vacunas, tendrá que mantener los protocolos de bioseguridad.

Así mismo, los vacunados pueden visitar a otros inmunizados de su familia sin tener en cuenta las normas de seguridad, al igual que estarán exentos de tener que cumplir con periodos de cuarentena o de tener que hacerse la prueba del Covid-19, si han estado en contacto con un positivo, si esta persona es asintomática.

“Las visitas en interiores entre personas totalmente vacunadas sin mascarillas ni distancia social son probablemente de bajo riesgo. Por ejemplo, si estás totalmente vacunado, es probable que sea de bajo riesgo invitar a otros amigos totalmente vacunados a cenar dentro de tu residencia privada”, explicaron en una guía publicada el lunes 8 de marzo Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Si desea conocer la guía completa de los CDC aquí está:

Sin embargo, los CDC han advertido que la interacción en público debe seguir cumpliendo con el protocolo del utilizar la mascarilla y el distanciamiento social, actuando de manera responsable y consciente de la vulnerabilidad de las personas mayores y con alguna clase de enfermedad de base. Además, enfatizan que ante cualquier manifestación o síntoma de la enfermedad hay que acudir de inmediato a la prueba diagnóstica.

La respuesta es SI. Debes de ser consciente que aún puedes transmitir el virus. Las visitas o reuniones pequeñas probablemente representen un riesgo mínimo para las personas totalmente vacunadas. Pero, las reuniones medianas o más grandes y las que incluyen a personas NO VACUNADAS de varios núcleos de convivencia aumentan el riesgo de transmisión. Aunque el riesgo de enfermedad puede ser mínimo para las personas totalmente vacunadas, deben ser conscientes de su riesgo potencial de transmitir el virus a otras personas si se infectan.

Las personas totalmente vacunadas no deben visitar o asistir a una reunión si han dado positivo en los 10 días anteriores o experimentan síntomas compatibles con el Covid-19, “independientemente del estado de vacunación de las otras personas en la reunión”, explica el organismo encargado. Otras medidas de precaución para los vacunados son evitar los viajes y las grandes concentraciones.

“Es importante darse cuenta de que todavía más del 90% de la población no está vacunada, y esa es nuestra responsabilidad para asegurarnos, en el contexto de 60.000 nuevos casos al día, de que protegemos a los que siguen sin vacunar y son vulnerables”, dijo La directora del CDC, Rochelle Walensky en declaraciones citadas por El Periódico.

Cabe anotar que algunos estados y ciudades comenzaron a levantar en las últimas semanas las restricciones para hacerle frente a la pandemia, en contra de las normativas presentadas por los expertos en salud pública, que dicen que las medidas deberían permanecer hasta que muchas más personas se vacunen, ya que el número de casos sigue siendo alto y las variantes del virus más contagiosas se están haciendo prevalentes en gran parte del país.

Es el caso de Texas, Alabama, Iowa, Montana y Misisipi que dio vía libre al no uso del tapabocas y que permitió la reapertura de sitios públicos sin tener en cuenta un límite de aforo, decisiones que cayeron muy mal dentro de las autoridades sanitarias y de los epidemiólogos, que de inmediato advirtieron del riesgo de repunte en los contagios a consecuencia de una medida tan drástica

Even after vaccination, “I still would want to wear a mask if there was a variant out there,” Dr. Anthony #Fauci said. "All you need is 1 little flick of a variant (sparking) another surge & there goes your prediction" about when life gets back to normal. https://t.co/6rtOPojmMK

— Scott Thill (@morphizm) March 9, 2021