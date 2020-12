EE.UU. se prepara para un aumento de casos positivos por coronavirus

Hace tan solo unos pocos días los estadounidenses celebraron varias fechas importantes en su calendario, como lo fueron el jueves de Acción de Gracias y Black Friday, festividades en donde los aeropuertos del país estuvieron más concurridos que nunca, mientras cada persona intentaba llegar a su lugar de destino y reunirse con sus familiares. Se registró que al menos 1,1 millones de personas se movilizaron en avión un día antes de Thanksgiving, cifra record según datos de la agencia TSA, responsable de los controles de seguridad en los aeropuertos.

Por otra parte, la noche del viernes, los centros comerciales también abrieron sus puertas para que los consumidores aprovecharan la jornada de descuentos y ofertas de Black Friday para adelantar las compras navideñas. Otra situación, que puede generar brotes en unas semanas.

Todo esto, ha provocado que los expertos estén esperando una subida considerable en la curva de contagios de coronavirus en el país. A pesar, de haber solicitado a la población días previos a la celebración, mantener la calma y prudencia en un momento, donde la segunda ola de contagios ha ocasionado el cierre de escuelas y medidas restrictivas en algunos estados, la desobediencia de algunos pocos, puede generar graves consecuencias en todos.

Una de las voces autorizadas, que pidió a los norteamericanos prudencia antes las festividades, fue el experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, quien dijo que se prevé un ‘repunte de casos, sobre el repunte que ya existe”.

“En dos o tres semanas, podríamos ver un nuevo brote además del brote actual de nuevas infecciones por coronavirus. No es de esperar que las recomendaciones actuales sobre el distanciamiento social se relajen antes de Navidad. dijo en el programa “This Week” del canal ABC, Anthony Fauci, director gubernamental del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del país.

BREAKING: “There almost certainly is going to be an uptick because of what’s happened with the travel,” Dr. Anthony Fauci tells @MarthaRaddatz , advising the millions of Americans who travelled for the holidays despite a surge in cases to get tested. https://t.co/p5ZdhKexBV pic.twitter.com/calbFbA26o

En esta misma línea se pronunció Brett Giroir, subsecretario de Salud y Deborah Birx coordinadora del grupo de trabajo contra el coronavirus de la Casa Blanca, quienes hicieron referencia a las palabras del doctor Fauci, sobre este nuevo aumento que se espera de casos positivos por Covid-19.

“Esto profundamente preocupada de que el país esté entrando en esta oleada post Acción de Gracias”, dijo Birx en el programa “Face the Nation” de CBS.

The White House coronavirus task force coordinator Dr. Deborah Birx on CBS ‘Face The Nation’ Sunday said she is increasingly concerned about a potential new spike in COVID-19 infections after #Thanksgiving

El doctor Fauci dijo en el programa “Meet the Press” de NBC, que aún se está a tiempo de evitar aún más la propagación del virus luego del día de Acción de Gracias, haciendo uso de la mascarilla y manteniendo el respectivo distanciamiento social a tan solo semanas de las vacaciones y celebraciones de navidad y año nuevo.

“Sabemos que podemos hacer algo al respecto, particularmente ahora que nos adentramos en la temporada más fría y nos acercamos a las vacaciones de Navidad”, dijo.

EARLIER: Dr. Anthony Fauci tells @chucktodd that "it is not too late" to stop the spread of Covid.

Dr. Fauci: "We might see a surge super-imposed on that surge that we're already in." pic.twitter.com/apLV5qbABa

— Meet the Press (@MeetThePress) November 29, 2020