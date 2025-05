¿Está Walmart abierto en Memorial Day 2025?

El Día de los Caídos o Memorial Day es un momento para recordar y honrar a aquellos que han sacrificado sus vidas en servicio a la nación. Con razón, es un feriado federal y, debido a eso, muchas tiendas y negocios en todo Estados Unidos están cerrados.

Sin embargo, si usted está pensando en asistir a Walmart, la cadena de supermercados permanecerá abierta el Día de los Caídos este año, informó el portal azcentral.com.

Memorial Day 2025 es el lunes 26 de mayo

Walmart estará abierto en horario comercial normal el Día de los Caídos. A diferencia del Día de Acción de Gracias y Navidad, la mayoría de los principales minoristas y supermercados estarán abiertos durante el feriado federal, aunque algunos operarán con horarios más cortos. El mercado de valores está cerrado los lunes al igual que la mayoría de las farmacias.

Puede encontrar el horario de su tienda local aquí.

Si no desea ingresar a una tienda Walmart, aún puede ordenar sus artículos a través de la recogida en la acera o mediante entrega gratuita sin mínimo.

¿Cuáles son las horarios del Día de los Caídos de Walmart?

La mayoría de los Walmart en los Estados Unidos estarán abiertos durante el horario comercial habitual, es decir, desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., en el Día de los Caídos. Por supuesto, antes de dirigirse a una ubicación de Walmart, debe llamar a su tienda local o consultar el sitio web de la empresa solo para estar seguro, ya que Walmart no tiene un conjunto estándar de horarios de apertura para todas sus tiendas. Sin embargo, ya no hay ubicaciones de Walmart que funcionen las 24 horas, por lo que deberá verificar el horario de su tienda local para estar seguro.

Walmart generalmente está abierto durante todos los días festivos excepto Navidad. Cierra temprano en Acción de Gracias, Nochebuena y Nochevieja.

Tiendas abiertas Memorial Day 2025

Consulte con su tienda antes de dirigirse a una, ya que los horarios pueden variar.

– Academy Sports + Outdoors

– Ace Hardware

– Barnes & Noble

– Bass Pro Shops

– Bed Bath & Beyond

– Belk

– Best Buy

– BJ’s Wholesale Club

– Big Lots

– Burlington

– Cabela’s

– The Container Store

– CVS

– Dick’s Sporting Goods

– Dillard’s

– Dollar General

– Dollar Tree

– Family Dollar

– Five Below

– Hobby Lobby

– Home Depot

– HomeGoods

– Ikea

– J.C. Penney

– Joann Stores

– Kirkland’s

– Kohl’s

– Lowe’s

– Macy’s

– Marshalls

– Menards

– Michaels

– Nordstrom

– Nordstrom Rack

– Office Depot and OfficeMax

– Old Navy

– Party City

– Ross

– rue21

– Sam’s Club

– Staples

– Target

– T.J. Maxx

– Ulta

– Walgreens

– Walmart

