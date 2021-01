[VIDEO]: Momento aterrador en que un esquiador es perseguido por un oso

Videos aterradores muestran a un oso persiguiendo a un esquiador por una montaña en un resort de esquí en Rumania. Los videos, filmados desde un remonte, muestran al oso acercándose al esquiador mientras el hombre intenta escapar. El esquiador pudo distraer al animal y no resultó herido, según un informe de noticias rumano. Mientras el oso persigue al esquiador por la montaña, inicialmente no está claro si el esquiador sabía que estaba siendo perseguido o no.

Según Digi24, un medio de comunicación rumano, el incidente ocurrió el sábado 23 de enero de 2021 en una pista de esquí en un resort en Predeal. La zona turística de montaña en el condado de Brașov, Transilvania, Rumania, es la ciudad más alta del país y es un destino turístico popular.

Puedes ver videos de la terrible experiencia a continuación:

Los videos muestran a gente en un remonte gritándole advertencias al esquiador, que tiró una mochila para distraer al oso

Schior urmarit de urs in predeal Bear on the ski slope

Según un periódico local, Ziarul de Iasi, esquiadores preocupados en un remonte le gritaron al hombre para advertirle que el oso estaba detrás de él. Algunos también filmaron el incidente y gritaron al esquiador que esquiara más rápido.

“¡Vamos, el oso te está persiguiendo!” gritaron, según una traducción del video rumano. Añadieron: “¡Dios lo libre, no mires atrás!” Otro video muestra al oso persiguiendo al esquiador desde otro ángulo:

Bear chasing a skier – Found on Reddit

Según Digi24, el esquiador pudo engañar al oso y ponerse a salvo tirando su mochila lejos de él. Ion Zaharia, un portavoz de la policía local, dijo al medio de comunicación que el oso se distrajo con la mochila y comenzó a examinarla.

Un schior a fost alergat de un urs pe pârtia din Predeal

Digi24 informa que los funcionarios del resort de esquí recibieron tres llamadas sobre la presencia del oso el 23 de enero.

Los funcionarios del resort de esquí dijeron que podrían intentar encontrar y reubicar al oso lejos de las pistas

Según Digi24, las autoridades intentarán localizar al oso para alejarlo del área del resort de esquí. Han habido otros avistamientos de osos en la ladera de Clabucet, donde ocurrió el incidente, en los últimos años, según la organización de noticias.

El año pasado, se vio un oso en la misma área y fue reubicado de manera segura, dijeron las autoridades a Digi24. En otros casos, las autoridades han utilizado vehículos todo terreno para rastrear osos y el ruido del vehículo los asusta y se adentran más en el bosque.

Según la Federación Nacional de Vida Silvestre (NWF, por sus siglas en ingles), es un mito que los osos no pueden correr cuesta abajo. La NWF escribe en su sitio web de datos sobre la vida silvestre: “Si te persigue un oso, ¡no corras cuesta abajo! Los osos pueden correr tan rápido como un caballo (35 mph), y pueden hacerlo cuesta arriba, cuesta abajo y todo lo demás”.

La NWF agrega: “Sin importar lo que digan, un oso puede correr más rapido, así que si ves uno en la naturaleza, no intentes huir de él. En cambio, debes pararte erguido, agitar los brazos y hablar en voz alta pero con calma. Retrocede lentamente, pero deja de moverte si el oso te sigue”.

Un video falso de un oso persiguiendo a un snowboardista por una montaña se volvió viral en 2016

Snowboarder Girl Chased By Bear – I Was Singing Rihanna Work And Didn't Know It Was Behind Me!

Según Snopes, algunos usuarios escépticos de las redes sociales creían que el video del oso persiguiendo al esquiador por la montaña era falso. Esto se debe a que un video similar de un oso persiguiendo a un snowboardista se volvió viral en 2016 y resultó que presentaba imágenes generadas por computadora.

El video, que puede ver arriba, fue subido por la YouTuber Kelly Murphy, quien afirmó que fue perseguida por el oso mientras practicaba snowboard en Negano, Japón. Murphy subtituló el video, “¡Dios mío! ¡Estaba revisando mis videos de snowboard y encontré un oso persiguiéndome! ¡¡¡Casi me devoran!!! ”

Después de que el video acumulara miles de visitas, Snopes lo desmintió, diciendo que el video contenía imágenes de archivo y audio. Pero el video del oso persiguiendo a un esquiador por una montaña en el resort de esquí en Rumania en 2021 es muy real.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com