“Escuchamos, pero no juzgamos”: Cambia tus hábitos con Neutrogena

Los videos tendencia con los que comenzamos este año 2025, fue uno que se hizo viral en las redes sociales, el cual era titulado por muchos como “Escuchamos, pero no juzgamos”, que consistía en decir los errores que habíamos cometido o las cosas que evitábamos en cuestión de nuestras relaciones interpersonales. Ante esta tendencia, Neutrogena no se quizo quedar atrás, por ello, ahora el “Escuchamos, pero no juzgamos” va enfocado a nuestro cuidado de la piel, pues errores pueden afectarla seriamente.

Debido a esto, este año 2025 es el mejor momento para restablecer tus hábitos con algunos cambios simples y efectivos para tener una piel con un aspecto mucho más saludable. Es por ello que es esencial ser honestos con nosotros mismos sobre nuestros hábitos de cuidado de la piel no tan buenos y así conocer los cambios saludables que pueden hacer que tengas una piel más radiante.

“Escuchamos, pero no juzgamos” con Neutrogena

• Collagen Bank FPS 30 de Neutrogena

¿Nunca te pones protector solar o por el contrario te saltas este paso en tu rutina de cuidado de la piel? Es hora de convertir el uso del protector solar en un hábito diario. Es por ello que el humectante facial con FPS 30 de Collagen Bank te mantendrá protegido contra los rayos del sol, el cual es el agresor número uno que destruye el colágeno y propicia el envejecimiento prematuro. Con el humectante facial Collagen Bank FPS 30 de Neutrogena lograrás un colágeno más fuerte y una piel más tersa.

Neutrogena® Collagen Bank Broad Spectrum SPF 30 Moisturizer $22.99 en Amazon

• Parches para imperfecciones de piel sensible de Neutrogena

¿Te salen granitos en tu piel y lo más fácil o llamativo es reventarlos? Este es un hábito común que puede causar cicatrices y prolongar la curación de piel, por lo cual en este 2025, “Escuchamos, pero no juzgamos” y le pondremos fin a este dañina práctica. Por ello, si te salen granitos o espinillas en tu rostro, lo mejor es usar los parches para imperfecciones de piel sensible de Neutrogena, que crean un entorno de curación óptimo para las imperfecciones y reducen la apariencia de los granitos en 6 a 8 horas. Estos cómodos parches son adecuados incluso para pieles sensibles.

Neutrogena Sensitive Skin Blemish Patches $10.97 en Walmart

• Brillo con el aceite para labios Hydro Boost de Neutrogena

Otro de los “Escuchamos, pero no juzgamos” es arrancarse los cueritos cuando tenemos los labios secos, algo que sucede con mucha más frecuencia durante el clima frío, el cual suele empeorar los labios secos y escamosos, y arrancarnos los labios puede causar irritación y daños severos. Por ello, la solución de Neutrogena es su nuevo aceite para labios Hydro Boost, un aceite labial nutritivo con color diseñado para hidratar.

Neutrogena® Hydro Boost Lip Oil, Light Pink $9.97 en Walmart

