Erika Friman: ¿dónde está la ex novia de Christian Aguilar, asesinado por celos?

Christian Aguilar, de 18 años, desapareció el 20 de septiembre de 2012 en Gainesville, Florida, y hubo un gran esfuerzo de búsqueda en el área. El estudiante de segundo año de la Universidad de Florida había estado saliendo con Erika Friman, la ex novia de su amigo Pedro Bravo, y el caso se conoció como el “Triángulo del amor de Gainesville” después de que el cuerpo de Aguilar fuera encontrado 22 días después.

Bravo fue arrestado y acusado de su asesinato poco después del hallazgo de los restos óseos de Aguilar. Las autoridades argumentaron que el joven, que estaba obsesionado con su ex novia Friman y era incapaz de seguir adelante después de su ruptura, planeó el asesinato de su amigo después de descubrir que Friman había comenzado a salir con él.

Friman ha hablado sobre el caso desde entonces y testificó para la acusación durante el juicio por asesinato de Bravo, donde fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Según el Miami Herald, en la sentencia de Bravo, Friman dijo: “Estoy aliviada. Estoy exhausta. Han sido dos largos años, pero siento que finalmente se nos ha quitado el peso de encima”.

¿Dónde está Erika Friman hoy?

Se graduó de la Universidad de Florida y ha dicho que cree que Aguilar era su alma gemela

Después de graduarse de Santa Fe College, Friman asistió a la Universidad de Florida, donde se graduó en 2017 con una licenciatura en estudios de sostenibilidad, según muestra su perfil de LinkedIn. Ahora trabaja en Heart of Florida United Way, un puesto que ocupa desde marzo de 2020.

En una entrevista con ABC News, dijo que cree que si Aguilar todavía estuviera vivo hoy, los dos estarían casados. “Creo que éramos almas gemelas”, dijo al medio. “No esperas perder tu amor tan joven, y no de una manera tan traumática… pero al final del día, cuando pienso en todas estas incógnitas, pienso en cuánto me ama Christian. Eso me ayuda a superarlo”.

Friman habló sobre el caso y explicó por qué cree que Aguilar fue asesinado





Play



State vs. Pedro Bravo: Trial, Day 2 Witness testimonies left some on the stand emotional, find out what friends and family of Christian Aguilar said they knew about the defendant. 2014-11-19T18:51:33Z

Friman, Bravo y Aguilar habían sido amigos desde la escuela secundaria, habiendo asistido juntos a la Escuela Preparatoria Doral Academy. Friman y Bravo comenzaron a salir cuando eran estudiantes de segundo año en la escuela secundaria, le dijo a ABC News, pero dijo que para cuando llegó al último año su relación ya no funcionaba para ella. Friman le dijo al medio cuando le informó a Bravo que quería dejar la relación, él se deprimió mucho y le dijo que no quería.

“Sentí que casi me manipulaba en ese momento de mi vida, cuando decía, ‘si hacemos estas cosas, nunca volveremos a ser los mismos'”, dijo a ABC News. “Me preocupaba mucho, no sé, que algo malo pasara si nos tomábamos un descanso”. Debido a sus preocupaciones, los dos permanecieron juntos durante el verano de 2012 hasta que ella se fue a Gainesville para asistir a la universidad.

Poco tiempo después, comenzó a salir con Aguilar y le dijo a ABC News que él la hacía “realmente feliz”. Sin embargo, Bravo todavía no podía aceptar su ruptura, y Friman dijo que descubrió que él la siguió a Gainesville y también se registró en Santa Fe Community College, donde ella estaba estudiando. Decidió no decirle que estaba saliendo con su amigo porque le preocupaba que eso lo “arrojara al límite”.

Friman dijo que se preocupó por el paradero de Aguilar el 20 de septiembre de 2012, cuando no contestó su teléfono horas después de conocer a Bravo. Ella le dijo a ABC News que estaba llamando a los dos jóvenes durante toda la noche y Bravo finalmente contestó, diciéndole que los dos discutieron verbalmente. Dijo que consiguió que Bravo fuera a la policía con ella para presentar un informe de persona desaparecida, pero pronto comenzó a sospechar que Bravo no le estaba contando toda la historia.

“Fue repugnante. Lo conocíamos desde hacía mucho tiempo y Christian era su amigo”, dijo Friman al medio.