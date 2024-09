Erick Menéndez se va contra Netflix por la serie "Monsters..."

Erik Menéndez critica el programa de Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, basada en el asesinato de José y Kitty Menendez en 1989. La esposa de Erik, Tammi Menéndez, compartió un comunicado con la reacción de su esposo diciendo que la serie está llena de “mentiras horribles” y una “narrativa horrible”.

Tammi Menéndez, quien se casó con Erik Menéndez en 1999, publicó la declaración en X, antes conocido como Twitter, el 19 de septiembre, el día en que “Monsters” llegó a la plataforma de transmisión.

“La respuesta de Erik a la serie de Netflix”, tuiteó.

“Creí que habíamos ido más allá de las mentiras y las representaciones ruinosas de los personajes de Lyle, creando una caricatura de Lyle arraigada en mentiras horribles y descaradas que proliferan en el programa”, dice al principio del comunicado publicado por Tammi Menéndez. “Sólo puedo creer que lo hicieron a propósito. Con gran pesar digo que creo que Ryan Murphy no puede ser tan ingenuo e inexacto acerca de los hechos de nuestras vidas para hacer esto sin malas intenciones”.

“Es triste para mí saber que la descripción deshonesta de Netflix de las tragedias que rodearon nuestro crimen ha hecho que las dolorosas verdades retrocedan varios pasos en el tiempo, hasta una era en la que la fiscalía construyó una narrativa basada en un sistema de creencias de que los hombres no eran abusados ​​sexualmente. Y que los hombres experimentaron el trauma de la violación de manera diferente que las mujeres”, dice el comunicado publicado por Tammi Menéndez.

“Qué desmoralizador es saber que un hombre con poder puede socavar décadas de progreso en arrojar luz sobre el trauma infantil. La violencia nunca es una respuesta, nunca una solución, y siempre es trágica. Como tal, espero que nunca se olvide que la violencia contra un niño crea cientos de escenas de crímenes horrendos y silenciosos, oscuramente ensombrecidas detrás del brillo y el glamour y rara vez expuestas hasta que la tragedia cala a todos los involucrados”.

Erik Menendez’s response to #MonstersNetflix #MonstersTheLyleAndErikMenendezStory , revealed by his dedicated wife Tammi. pic.twitter.com/GW487raFR5

